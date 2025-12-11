Парцалев съживен с холограма, Лили Иванова пее в спектакъла

Сатиричният театър посвещава постановката на 100-годишнината от рождението на великия комик

Когато преди години настоящият директор на Сатиричния театър Калин Сърменов е назначен на щат там, го разпределят в гримьорната, която навремето е служила на Георги Парцалев, на Георги Калоянчев и Нейчо Попов.

На тоалетната масичка на Парцалев той случайно открил негови документи. Отишъл при ръководството и казал, че тези неща трябва да се приберат някъде, защото те са част от историята на един голям актьор. Още повече че като студент Калин Сърменов е имал спорадични срещи с Парцалев и също като останалите е попадал под магията от общуването с него.

Но днес, утре - времето минало, направили голям ремонт и документите окончателно се изгубили.

Това, че не умеем да ценим миналото си и с лека ръка изоставяме всякакви спомени за хората преди нас, винаги е тревожело Калин Сърменов. Отчасти това е и мотивацията Сатиричният театър да се заеме с нелеката задача да отбележи подобаващо цял век от рождението на Парцалев.

Сърменов е сценарист и постановчик на спектакъла “100 години Георги Парцалев”, който ще бъде представен в неделя в зала 1 на НДК. В него ще участва цялата трупа на Сатиричния театър, както и великата Лили Иванова с нейния бенд LI Orchestra - Ангел Дюлгеров, Огнян Енев, Орлин Цветанов, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и LaTiDa. Лили Иванова на репетиции в НДК. СНИМКИ: ФЕЙСБУК

Идеята за спектакъла всъщност идва

от самата Лили Иванова,

която неведнъж е била на една сцена с Парцалев.

“Имах щастието да познавам лично безсмъртния Георги Парцалев. От съвместната ни работа разбрах, че великият актьор е и велик човек. Преклонението ми пред актьора и човека ме накара през 2019 г. да помоля големия български скулптор Георги Чапкънов да го обезсмърти в статуетка, която се намира в моя дом”, каза преди време Лили Иванова.

Нейната фондация е поела задачата да организира сложния спектакъл, който ще възкреси за публиката някои от емблематичните роли на големия комик, играл цели 32 сезона в най-добрите години на този театър.

Това ще стане с помощта на специално изработена холограма. Такава вече бе направена преди 3 години за честването на 100-годишнината на Стоянка Мутафова.

Тя е дело на основаното от Марин Петков и Дилян Налбантов МР – STUDIO. За първи път в България те използваха тази технология, при която актьорската игра се представя от истински актьор в реално време, но това, което зрителите виждат, ще бъде образът на Георги Парцалев. По този начин присъстващите в зала 1 на НДК ще съпреживеят възможно най-реалистично присъствието на великия ни актьор отново на сцената.

“За това своеобразно “завръщане” сме избрали няколко роли на Парцалев, едната от които е негов монолог от “Суматоха” на Радичков, емблематичен спектакъл на Сатиричния театър от миналото. Другите няма да ги издавам. Включили сме и мои скечове от изданията на “Политическо сатирично кабаре” от последните 5 години”, каза за “24 часа” Калин Сърменов.

Тъй като технологията изисква

холограмата да се прави по реален човек,

в “ролята” на Парцалев влиза актьорът Александър Григоров. В откъсите ще участват и Калин Сърменов, Силвия Лулчева, Албена Павлова, Албена Михова, Александра Сърчаджиева, Кирил Ефремов, Ивайло Калоянчев, Явор Борисов, както и студенти от класа на Сърменов в театралния колеж “Любен Гройс”. За музиката ще се погрижи и оркестърът на Сатирата. Парцалев в гримьорната си в Сатиричния театър

Всеизвестно е, че Парцалев цял живот мечтае да му дадат да изиграе Дон Кихот, но това така и не му се случва. Калин Сърменов си спомня как навремето Парцалев му разказвал надълго и нашироко кое как щял да направи в ролята. “По едно време ме изгледа и ми каза: “Ами ти така, както си висок, май ще ти подхожда да изиграеш този герой!”. Това е незабравим разговор за мен, а аз бях още студент тогава. Но

Парцалев трудно допускаше

хора до себе си

и не бих казал, че сме били особено близки, по-скоро професионално. Виж, с Калоянчев бях по-близък”, казва Сърменов.

И добавя, че се стреми и на своите студенти да внушава морала, който са имали навремето тези колоси на театъра – че когато стане дума за работа, всичко друго отива не на втори, а направо на десети план.

“Как пък никога не видях Калоянчев да дойде с ненаучен текст. Или някой от останалите да закъснее, да се отнесе с пренебрежение към нещо. За мен тези неща са важните”, добавя Сърменов.

В момента Сатиричният театър “Алеко Константинов” подготвя и филм, посветен на Парцалев, който ще е специално предназначен за младите хора, занимаващи се с това изкуство.