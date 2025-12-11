Накъде с децата през уикенда (13 и 14 декември)

Ето няколко идеи къде да заведете децата този уикенд в София.

13 декември, 10,30 ч

Музикален театър

"Лешникотрошачката"

Спектакълът на балет "Арабеск", създаден по прочутата приказка на Хофман и с вълшебната музика на Чайковски, е интересно, съвременно и в същото време атрактивно представление за малки и големи.

Посланието му е, че всеки човек трябва да е свободен да фантазира, да превръща мечтите си в реалност и да променя около себе си света така, както той мечтае да го направи.

Билети на касата на театъра или онлайн.

13 декември, 11 ч

Национален военно-исторически музей

"Мисия разузнавач - Спаси Коледа"

В седмиците преди Коледа екипът на музея ще повдигне празничния дух с образователна игра. В нея Коледата е застрашена, белобрадият старец има проблем и не може да раздаде подаръци на децата. За да му помогнат, участниците трябва да изпълнят 4 мисии. Децата не само ще се състезават, но и ще научават интересни и любопитни факти за навлизането на Коледа в България, ще решават пъзел, ще се ориентират по карта, а най-бързите ще получат специално съобщение от Дядо Коледа.

Билети на място в музея.

14 декември, 11 ч

"Столичен куклен театър - салон Я. Сакъзов"

"Дядовата ръкавичка"

Обичаната приказка по Елин Пелин ще ви отведе в студената гора, където старият дядо нарочно "изпуска" своята ръкавичка, за да провери дали горските животни пазят дома си. Едно по едно животинките се сгушват вътре, докато не пристига Мечо и топлият им дом се разпада с гръм и трясък!

Пред героите стои избор: да се разбягат или заедно да поправят разрушената ръкавичка?

Билети на касата на театъра или онлайн.

14 декември, 11 ч

Младежки театър "Николай Бинев"

"Маншон, Полуобувка и Мъхеста брада"

Маншон, Полуобувка и Мъхеста брада са причудливи особняци, които ще запознаят публиката със своята гледна точка за света. Ще се сблъскат с един абсурден свят, изграден по своите правила и закономерности. Абсурден, но само за тях или абсурден по принцип, не е толкова важно. "История, на пръв поглед за приятелство и героизъм, но съдържаща в себе си актуални и общочовешки въпроси за властта, за страха и за тяхното общо съществуване", казва режисьорът на спектакъла Йордан Тинков.

Билети на касата на театъра или онлайн.