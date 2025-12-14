Класика, мюзикъл, балет и опера в Новогодишния музикален фестивал в НДК

Празничен новогодишен концерт на 1 януари ще даде старта на честванията за 45-ата годишнина на НДК. Събитието е включено и в 39-ото издание на Новогодишния музикален фестивал. От 16 декември до 8 януари в програмата са включени класика, мюзикъл, балет, опера и световни звезди. Ще има по нещо за всеки - от най-малките до истинските ценители на високото изкуство. Новогодишният музикален фестивал ще превърне НДК в сърцето на празничната култура на София.

“Дългата Коледна вечеря” - 16 декември, зала 1

Фестивалът стартира на 16 декември с два едноактни балетни спектакъла на световноизвестния хореограф Раду Поклитару - “Дългата коледна вечеря” и “Жени в ре минор”. Постановките, представени от Балет на Държавна опера - Пловдив, съчетават класическа и модерна хореография върху музика от Вивалди и Бах. “Дългата коледна вечеря” проследява 90 години от живота на аристократично семейство, а “Жени в ре минор” разкрива трагична история за несъществуващо женско приятелство. Фестивалът се открива официално с “Риголето”.

“Риголето” - 17 декември, зала 1

На 17 декември е официалното откриване на фестивала. Старозагорската опера ще представи операта “Риголето” от Джузепе Верди. Под диригентството на Хосе Кура и режисурата на Огнян Драганов, спектакълът представя на сцената на НДК световно признати солисти, сред които Кирил Манолов и Емилия Терзиева, съпроводени от хор и оркестър на Държавна опера - Стара Загора.

“Картини от една Коледа” - 17 декември, зала 3

На същата дата в зала 3 детският радиохор на БНР и оркестърът за народна музика на БНР представят “Картини от една Коледа” - концерт-вернисаж, вдъхновен от коледните традиции на Европа, Америка, Африка и България. Специален гост е Деси Добрева, а диригенти са Венеция Караманова и Михаела Котева.

“Като лъвовете” - 18 декември, зала 1

На 18 декември сцената на зала 1 на НДК се превръща в истинска празнична арена с грандиозното шоу “Като лъвовете”, в което участват Веселин Маринов, Роси Кирилова, Михаела Филева и редица млади таланти, детски хорове и балетни формации. Сценарист е Влади Априлов, а режисьор и водещ е Николай Априлов.

“Коледна магия” - 19 и 20 декември, зала 6

В два поредни дни зрителите ще могат да гледат “Коледна магия” с талантливите млади изпълнители на Националното музикално училище “Любомир Пипков”. Оркестърът под диригентството на Никола Петров и хорът с диригент Таня Никлева пресъздават зимни картини и коледни мелодии от английски композитори.

U-Theatre - “Мечът на мъдростта” - 20 декември, зала 1

На 20 декември в зала 1 на НДК пристига световноизвестната тайванска група U-Theatre с грандиозното шоу “Мечът на мъдростта”. Комбинация от барабани, бойни изкуства, танци и театър представя историята на “Просветения воин” по пътя към себепознанието, вдъхновена от будистки стихове.

“Лешникотрошачката” - 21 декември, зала 1

Държавна опера - Русе, представя класическата балетна приказка “Лешникотрошачката” на Чайковски с хореография от Наталия Осипова. Постановката съчетава класически и неокласически танц, както и магия и илюзии, изпълнени от фокусника Уилям Арибарт. В спектакъла участват и деца от русенското “Фрийдъм денс студио”.

Take 6 Christmas Symphony - 23 декември, зала 1

На 23 декември за първи път в България идва Take 6 с празничния си спектакъл Christmas Symphony. Акапелната група, носител на 10 награди “Грами”, представя коледни песни заедно със симфоничния оркестър “Симфониета” - Враца, под диригентството на Анджело Валори.

Новогодишен оперетен бал - 28 декември, зала 1

На 28 декември Националният музикален театър предлага Новогодишен оперетен бал с класически произведения на Франц Лехар, Имре Калман и Йохан Щраус-син. Концертът съчетава солисти, хор, балет и оркестър и носи блясъка на традиционните виенски балове.

Празничен новогодишен концерт - 1 януари 2026, зала 1

Новата година започва с изключителен Празничен новогодишен концерт с примата Красимира Стоянова и Фестивалния симфоничен оркестър под диригентството на Емил Табаков. Програмата включва творби на Моцарт, Дворжак, Щраус и Гершуин, а специален гост е цигуларката Десислава Чолакова.

“Евита” - 8 януари 2026, зала 2

Фестивалът завършва с бродуейската легенда “Евита”, представена от Опера Пловдив. Ролите оживяват чрез изпълненията на Керана и Стефан Вълдобрев, а спектакълът представя живота на Ева Перон с впечатляваща сценография, хореография и оркестрови изпълнения.