Честитят юбилей на Александър Сано, а той празнува 50 след 2 години

Александър Сано позира до торта със свещички и надпис, но не за рождения си ден, а за юбилейно представление на спектакъл. СНИМКА: ФЕЙСБУК

Последователите си пожелават и те да изглеждат като него на тази възраст

Иска ми се на 50 да изглеждам така и аз! С такива пожелания последователите на актьора Александър Сано честитят рождения му ден, но прибързано... След снимка в социалните мрежи с торта, върху която има свещички 50 и надпис Happy Birthday (“Честит рожден ден”), някои от последователите на Сано са се заблудили, че празникът е неговият рожден ден. “Уважаеми приятели, не съм аз на 50!”, пише актьорът в отговор на честитките.

Сано ще има юбилей чак след две години на 2 май. А сега празнува петдесетото представление на спектакъла “И верният отговор е”, чийто продуцент е. Преди две години заедно с актрисата Луиза Григорова основаха продуцентската компания Break a Leg, която създава успешни спектакли - “Пистолет в торнадо” с Весела Бабинова, “Отблизо”, “Билет до Америка” и др.

Премиерата на “И верният отговор е” беше в края на октомври миналата година. На сцената излизат Луиза Григорова-Макариев, Христо Пъдев и Боряна Братоева. Комедията е режисирана от Мартин Каров и разказва за живота на Деси (Луиза Григорова-Макариев) – 33 годишна луда фенка на “Стани богат” от Перник. Тя е омъжена за Оги (Христо Пъдев), бивша млада надежда на “Миньор Перник”. Сюжетът се заплита, когато се появява сестрата на Деси - Славка, изиграна от Боряна Братоева.

