Камий Лоранс - френската писателка, преведена на 30 езика, с две срещи в България

Авторката с докторска степен по творческо писане представя романа си “Твоето обещание” на 11 и 12 декември

Камий Лоранс - една от най-популярните съвременни френски писателки, пристига у нас, за да представи новата си книга “Твоето обещание” (изд. “Колибри”). За нея авторката е удостоена с Голямата награда на RTL.

Този обезоръжаващо прям, майсторски композиран роман разнищва темите за лъжата и манипулацията, за емоционалната зависимост и психологическото насилие. Преводът е на Албена Шарбанова.

Камий Лоранс (р. 1957) има докторска степен по творческо писане. Учи модерна литература, започва преподавателска кариера във Франция, а през 1984 г. заминава за Мароко, където живее и работи дванадесет години. През 1991 г. публикува дебютния си роман “Индекс” – първа книга от тетралогия, чиито глави са подредени по реда на азбуката (черпи вдъхновение от Борхес). Следват “Романтика”, “Подвизите на Херкулес” и “Бъдещето”. Добива широка популярност с романа “В тези обятия” (2000 г.), за който получава наградата “Фемина”, както и френската литературна награда на гимназистите. През 2006 г. е обявена за лауреат на Ордена за изкуство и литература. В периода 2007–2019 г. е член на журито на “Фемина”, а през 2020 г. е избрана за член на академия “Гонкур”. Авторка е на 11 романа, удостоени с множество награди и преведени на над 30 езика.

В рамките на гостуването ѝ у нас са предвидени две срещи с авторката:

* Днес, 11 декември, от 17,00 ч в НДК, втори полуетаж, Мраморно фоайе в рамките на Софийския международен литературен фестивал. Модератор на събитието ще бъде Тони Николов.

* Френският институт в България, Софийският международен литературен фестивал, както и издателствата “Колибри” и “Парадокс” обединяват усилия и в общата среща с Камий Лоранс и писателката Мари НДиай. Тя ще се състои на 12 декември от 18,30 ч в зала “Славейков” на Френския институт в София. Модератор е Люк Леви, съветник по сътрудничеството и културната дейност, директор на Френския институт в България.

