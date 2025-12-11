ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Увеличиха 10 пъти гаранцията на шофьора, обвинен з...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21886834 www.24chasa.bg

Криминалният сериал “Мамник” тръгва след празниците

3448
Екатерина Лазаревска играе главната героиня Божана Горнева.

На 8 януари ще се излъчи първият епизод на новия игрален сериал “Мамник” по БНТ1. Лентата е от 12 епизода, като съчетава криминален сюжет и елементи на трилър, преплетени с красива любовна история.

Историята разказва за жителите на село Вракола, които се изправят срещу загадъчни явления и се сблъскват с потулени тайни, забравени легенди и чудовището от българския фолклор Мамник – крилата демонична птица, за която се вярва, че носи смърт и проклятие.

В главните роли на Божана, Лазар, Митко и Камен влизат младите актьори Екатерина Лазаревска, Гринго-Богдан Григоров, Мариян Стефанов и Йордан Ръсин. Участват още Владимир Пенев, Ели Скорчева, Атанас Атанасов и др.

Епизодите ще се излъчват всеки четвъртък.

Екатерина Лазаревска играе главната героиня Божана Горнева.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как спокойно да посрещнем еврото