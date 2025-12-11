Криминалният сериал “Мамник” тръгва след празниците

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 8 януари ще се излъчи първият епизод на новия игрален сериал “Мамник” по БНТ1. Лентата е от 12 епизода, като съчетава криминален сюжет и елементи на трилър, преплетени с красива любовна история.

Историята разказва за жителите на село Вракола, които се изправят срещу загадъчни явления и се сблъскват с потулени тайни, забравени легенди и чудовището от българския фолклор Мамник – крилата демонична птица, за която се вярва, че носи смърт и проклятие.

В главните роли на Божана, Лазар, Митко и Камен влизат младите актьори Екатерина Лазаревска, Гринго-Богдан Григоров, Мариян Стефанов и Йордан Ръсин. Участват още Владимир Пенев, Ели Скорчева, Атанас Атанасов и др.

Епизодите ще се излъчват всеки четвъртък.