Искате да сте в добра форма? Ето как го правят в “Станфорд” и “Гугъл”

Джеймс Клиър създава стратегията

си след сериозна травма в детството

Как да се превърнете в човека, който искате да бъдете? За значима промяна всеки се нуждае от по-конкретна помощ. Дава я Джеймс Клиър с книгата си “Атомни навици. Наръчник за постигане на мечтания живот” (изд. “Хермес”). Тя е официално допълнение към световния феномен “Атомни навици”, продаден в над 20 милиона екземпляра, и излиза у нас едновременно със световната ѝ премиера.

Като дете Джеймс Клиър успява да се възстанови след сериозен спортен инцидент и въпреки малките шансове възвръща добрата си форма и продължава да тренира. Този опит му помага да разработи стратегия за изграждане на навици, която прилага в личния и професионалния си живот, в спорта и образованието си.

През ноември 2012 г. започва да публикува статии за своята история и опит в сайта jamesclear.com. Само за три години списъкът с абонати за седмичния му имейл бюлетин стига до над 200 000 души, което го превръща в най-бързо разрастващия се в интернет.

Клиър непрекъснато получава покани да говори за науката, свързана с изграждането на навици, поведенчески промени и устойчив личностен растеж. Изнася лекции в САЩ и Европа, в университети като “Станфорд” и компании като “Гугъл”. Негови статии се появяват в известни издания като “Тайм”, “Антрепреньор”, “Форбс” и “Фаст Къмпъни”, а треньорите от НФЛ и НБА започват да прилагат написаното на практика с отборите си.

Всеки месец сайтът на Клиър се посещава от над един милион души, а абонатите за бюлетина му вече достигат над 500 000 души. Повече от 10 000 лидери, мениджъри, треньори и учители са преминали през неговите обучения.

След огромния успех на книгата му “Атомни навици” сега авторът издава наръчника, който свежда концепцията му до прости, приложими стъпки по силите на всеки. Той съдържа упражнения и стратегии за проследяване и натрупване на полезни практики. С тях не само по-лесно ще изградите желаните навици, но и ще ги задържите по-дълго.

Най-подходящият момент да се захванете за работа е сега, защото, отлагайки важните неща, вие всъщност отлагате своето по-добро бъдеще. Този наръчник е отправната точка на вашата трансформация в човека, който искате да бъдете.

