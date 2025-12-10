Как се строи дворец за еднорози

Новата книга “Дворецът на еднорозите” (изд. “Фют”) ще ви отведе във вълшебна страна в имението “Вятърна песен”, където еднорозите отдъхват и събират сили, преди да продължат пътя си. Еднорозите са митични същества, описвани най-често като красиви бели коне с един спираловиден рог на челото. Срещат се в митологиите на Древна Гърция, Индия, Китай и Европа. Европейската традиция ги свързва с чистота, невинност и магическа сила. Ще разберете, че има водни, огнени, горски, среднощни, ледени еднорози. Ще може да построите и дворец за тях. В подаръчната кутия има макет и сглобяеми фигурки. Чудесен подарък за празниците!

