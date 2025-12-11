Шведски музикант научи октопод да свири на пиано (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шведският музикант Матиас Кранц, известен с ексцентричните си музикални експерименти, е научил октопод да свири на пиано, съобщава Classicfm.

Кранц, който редовно споделя шантавите си проекти онлайн, посети пазар за жива риба, където спаси млад женски октопод, който кръсти Такояки. Комбинирайки своята страст към животните и музиката, той решил да провери дали новата му приятелка може да се научи да свири.

„Винаги съм искал да науча животно да свири на пиано", обяснява Кранц в YouTube. „На теория октоподите имат невероятен потенциал. Те са умни колкото тригодишно дете, невероятно добри в решаването на проблеми, а всяко от осемте им пипала има свой собствен мини мозък. Това е като да имаш осем пианисти в едно тяло."

Кранц изпробвал няколко метода на преподаване. Използвал пияно със светещи клавиши, слагал фалшиви раци вътре в инструмента. Това обаче не дало резултат, затова изработил специално „октоподно пиано", съобразено със силните страни и любопитството на Такояки.

Сега, всеки път, когато Такояки натисне клавиш на пианото, малка тръбичка за храна спуска рака малко по-близо до нея. Единствено след като завърши мелодията, ракът достига разстояние, от което може да го хване.

„Никой не би ми повярвал, ако това не беше записано", каза Кранц.

Такояки може би все още не изпълнява етюди на Шопен, но експериментът на Кранц привлече вниманието на хиляди последователи в Instagram и абонати в YouTube. Сега той живее спокойно у дома с учителя си.