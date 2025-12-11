С какво българските деца в чужбина свързват България?

Дали това са народни танци, прекрасна природа, невероятно богата история, вкусна домашна храна, традиции или с изключителните постижения на съвременните български учени, които променят хода на развитието на човечеството и ежедневието ни?

Наскоро в българско училище „Васил Левски" в ирландския град Шанън бе проведен открит урок, посветен именно на такива учени, на тяхната дейност и на приложението ѝ в практиката. Втората тема бе посветена на изкуствения интелект - използването му, позитивите, негативите и рисковете, които крие. Гост на урока бе посланикът ни в Ирландия Ваня Андреева-Малакова, която разказа своите впечатления от интерпретацията на въпросите, свързани с AI в изкуството и сподели какви могат да са ползите, но и възможните опасности от прекаленото му използване и неконтролираното му развитие. Посланикът ни в Ирландия Ваня Андреева-Малакова бе гост на открития урок в училището в Шанън. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Тя подчерта и нуждата от регулиране на процесите по създаването и разпространението му. Както и че за първи път в света бе обсъдено и одобрено от Европейската комисия, че е необходимо ограничаването на използването на изкуствения интелект за нехуманни цели.

Като лектор онлайн се включи Петя Минкова, която е зам.-главен редактор на списание "Космос", член Европейската федерация на научните журналисти, както и на британската, автор на 4 книги, последната, от които "Преходът от цифровия век към хибридната цивилизация". Даниела Георгиева от ръководството на училището в Шанън представи пред децата лекторите и книгата "Преходът от цифровия век към хибридната цивилизация". СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Тя представи пред ученици, родители и гости информация за вълнуващия живот и открития на интервюираните от нея учени. Един от тях е проф. Божидар Янев - човекът, който поддържа 800-те моста на Ню Йорк в течение на близо 30 години. Проф. Божидар Янев инспектира емблематичния мост "Уилямсбърг" в Ню Йорк. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Другият е проф. Красимир Марчев, създал едно от най-успешните ножчета на марката "Жилет", с патенти за гиганти като Procter and Gamble и Sikorski Aircraft. Проф. Марчев е и човекът, който обучава топспециалистите на автомобилните концерни по отношение на най-новите технологии в сферата на покритията. Същевременно той намира време да вдъхновява и помага и на българските си колеги в Техническия университет – София, за да придобият в ускорен темп експертиза на световно ниво. Проф. Красимир Марчев (вдясно) обсъжда с доц. д-р инж. Явор Софронов (вляво) как чрез иновации може да се постигне перфектната симбиоза между ТУ - София, и бизнеса - както е в САЩ. СНИМКА: ПЕТЯ МИНКОВА

Петя Минкова разказа и за новата си книга, посветена на развитието на изчислителната техника от времето на Ада Лъвлейс до съвременните суперкомпютри и ИИ, на приноса на България и по-специално на работата на проф. Стоян Марков. Основният клъстер на най-мощния суперкомпютър на Европа JUPITER има същата архитектура като създадения от проф. Марков и Кристина Капанова български супер Discoverer. Кристина Капанова и проф. Стоян Марков създадоха българския суперкомпютър DISCOVERER. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ Интересен щрих е, че JUPITER е поставен под номер 4 в Топ 500 в света и освен това е номер 1 в класацията с най-енергийно ефективните в Green 500. Истински научен подвиг на фона на лудата надпревара в областта на изкуствения интелект и стремежът да се изграждат все по-мощни „супери". Председателят на Съюза по автоматика проф. Коста Бошнаков (отляво надясно), проф. Стоян Марков и Петя Минкова на премиерата на книгата "Преходът от цифровия век към хибридната цивилизация". СНИМКА: ВАСИЛ ПЕТКОВ Прогнозите са, че само за амбициозните планове на OpenAI ще е необходима електроенергията от 3 атомни централи, а Илон Мъск настояваше за една за своя Colossus.

Учениците имаха възможност да изгледат и видео, свързано с темата на книгата „Преходът от цифровия век към хибридната цивилизация", както и да представят свои есета за AI пред родители, съученици и гости. Второто представяне на книгата "Преходът от цифровия век към хибридната цивилизация" бе пред учените в Съюза по автоматика. СНИМКА: ВАСИЛ ПЕТКОВ

Част от децата запознаха аудиторията и с подготвени от тях материали за съвременни български учени с изключителни постижения в областта си. След кратка пауза, отново онлайн, своя презентация за природата, свойствата и многобройните приложения на зеолитите представи проф. Светлана Минтова. Проф. Светлана Минтова сподели с децата тайните и възможностите, които разкриват зеолитите. Тя разказа по увлекателен и разбираем начин за използването им в ежедневието, демонстрирайки многобройни примери от различни сфери на живота.

Проф. Минтова вдъхнови учениците с разказ за дейността и успехите си, довели до избирането ѝ за носител на олимпийския огън през 2024-та година на олимпиадата в Париж, както и до награждаването ѝ от президента на Франция Еманюел Макрон с ордена "Рицар на Националния орден за заслуги" през септември 2025 г.

В края на събитието, провокирани от разказите на гостите ни, ученици и родители се впуснаха в дискусия, търсейки допълнителна информация по темите и споделяне на впечатления от открития урок. А общото мнение бе, че постиженията на българските учени са още един повод за гордост и пример за вдъхновение за деца и възрастни.