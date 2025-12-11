"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ода на колективността, хармонията и човешката геометрия гостува през юни в Античния театър с две представения

Представление, което е омагьосало милиони зрители по целия свят, пристига в Пловдив за две незабравими вечери на Античния театър. BG Sound Stage представя MURMURATION, многонаграждаваната творба на новаторския френски хореограф Садек Берабах – уникално художествено явление, което е впечатлило публика и критици със своята зрелищна естетика, математическа прецизност и дълбока емоционална сила.

Представленията ще бъдат на 27 и 28 юни 2026г., в Античния театър в Пловдив.

Вдъхновено от природната хармония и геометричните движения на птичите ята (murmuration), произведението на Берабах превежда този феномен в хореография на абсолютен синхрон и визуална магия. С 30 танцьори на сцената, които се движат с техниката „variable geometry“ и чрез емблематичния tutting (танцов стил, основан на геометрични движения на крайниците), MURMURATION, се превръща в живо произведение на изкуството – изобразяване на свръхсетивната хармония, която може да възникне в колективното действие.

За пловдивския Античен театър творческият екип на Садех подготвя специален видео материал, създаден за прожекция чрез техниката projection mapping – съвременна визуална намеса, която „общува“ с древната сцена.

Спектакълът не е просто танцово шоу, а преживяване на дълбока колективност, духовно синхронизиране и емоционално въздействие. Всяко движение, всеки ритъм и всяка форма са създадени с прецизност и целят да събудят усещането за единство, баланс и принадлежност – елементи, от които съвременната епоха има дълбока нужда.

Садек Берабах се е утвърдил като един от най-иновативните творци в съвременната хореография, с милиони гледания в социалните мрежи и колаборации с Shakira, Chris Brown, Black Eyed Peas, както и участия в престижни събития като наградите Grammy и церемониите по предаването на Олимпийските игри в Токио и Париж.

MURMURATION представлява кулминацията на неговия творчески път – произведение, което слива техниката с душата.

„Танцуваме, за да покажем какво може да направи едно тяло, когато се синхронизира с останалите. Хармонията е най-силното послание, което можем да изпратим днес. Вярвам дълбоко в силата на колективното единство.”

От премиерата му в Théâtre Le 13e Art в Париж през април 2023 г. спектакълът е посрещнат с възторг, с повече от 300 000 зрители и над 200 разпродадени представления в престижни зали във Франция, включително известните Zéniths. Международното турне продължава със спирки в Европа, Близкия изток, Канада, Китай и Карибите, утвърждавайки го като едно от най-значимите културни събития на нашето време.

Не пропускайте изключителното преживяване MURMURATION! На 27 и 28 юни 2026г, Античен театър, Пловдив. Билети се продават в системата на Ивентим.