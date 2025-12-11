Куче с език 20 см стана рекордьор на Гинес (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обявиха нов рекорд на Гинес - за куче с най-дълъг език. Носителят му е Ози, четиригодишен френски мастиф от Оклахома с 20-сантиметров език.

„ Разбрахме, когато го заведохме на рутинно подстригване на ноктите. Ветеринарите предложиха да измерят гигантския му език от края на муцуната до върха" разказва собственичката на Ози, Анджела Пик.

„Откакто се е родил, езикът му винаги е стърчал от устата", сподели още Пик и добави, че от медицинска гледна точка "няма нищо нередно с него". Той е воден на ветеринар няколко пъти и не са му открити никакви зъбни проблеми или подобни.

"Въпреки че е рекордьор, Ози не използва езика си за много облизване", разказа още Пик.

„Той не дава целувки – приближава се до лицето ти и трие носа си в твоя, но всъщност не облизва много неща!" споделя гордата собственичка на кучето.

На въпрос как са решили да се сдобият с него, тя отговаря, че причината е "чудесния характер" на кучето.

„По неговата чудесна природа можеше да се разбере, че ще се впише много добре в нашето семейство", каза Пик.

Любимите неща на Ози са да се вози в кола, да прекарва време със семейството си и да яде любимата си кучешка храна, която се нуждае от много, за да поддържа дългия му език.

Пик развълнувано заяви, че рекордно дългият език на кучето й очарова всички, които среща, и автоматично „кара хората да се усмихнат".