Показват писмо, написано от шотландската кралица Мери часове преди екзекуцията ѝ

Писмо, написано от Мери, кралица на Шотландия, само часове преди екзекуцията ѝ през 1587 г., ще бъде показано за първи път от близо десетилетие, предаде ДПА, цитирана от БТА.

То е включено в изложба, която се открива през януари 2026 г., в музея на шотландския град Пърт, историческа столица на Кралство Шотландия и на бившето графство Пъртшър.

Смята се, че Мери е написала последното си писмо в два часа сутринта на 8 февруари 1587 г., сряда. С него тя се е обърнала към френския крал Анри Трети, който е по-малък брат на покойния ѝ първи съпруг Франсоа Втори, с цел уреждане на делата ѝ. Екзекуцията ѝ в замъка Фодърингхей в графство Нортъмптъншър е извършена само шест часа по-късно, отбелязва ДПА.

Писмото, написано на френски език, се съхранява в Националната библиотека на Шотландия и рядко напуска архивите ѝ, тъй като е необходимо да се съхранява при специални условия.

Публиката ще има възможност да види прочутия ръкопис отново, когато той бъде изложен в музея догодина като част от изложба и съпътстващи събития, които ще представят историята на кралицата.

„Това е уникална възможност за представителите на едно поколение да видят последното писмо на Мери. Последният път то бе показано публично през 2017 г. само за един ден, като опашки се образуваха по моста „Джордж Четвърти" в Единбург", разказа Алисън Стивънсън от Националната библиотека на Шотландия. Партньор по проекта е местната организация Culture Perth and Kinross.

Наред с изложбата в музея на Пърт, други предмети от колекциите на Националната библиотека на Шотландия ще бъдат показани в близката библиотека AK Bell. Тази съпътстваща изложба, наречена „Наследството на Мери, кралица на Шотландия", ще включва ръкопис на стихотворението на Робърт Бърнс „Тъгата на Мери, кралица на Шотландия, при настъпването на пролетта", както и ранни ръкописи от пиесата на Лиз Локхед „Мери, кралица на Шотландия, губи главата си".

Ашли Хибинс от Culture Perth and Kinross описа изложбата като „завръщане у дома" на писмото заради връзките на кралицата Мери с региона.

„Горди сме да приветстваме последното писмо на Мери Стюарт в музея в Пърт – за първи път този ценен исторически артефакт пътува на север от Единбург в съвременната епоха" каза тя. Районът „е в центъра на историята на Мери, особено що се отнася до нейното заточение, абдикация и драматично бягство от замъка Лохливън. Последните ѝ думи ще бъдат показани в рамките на по-широка интерактивна изложба", посочи Хибинс.

Секретарят по културата Ангъс Робъртсън добави: „Последното ѝ писмо, написано само часове преди екзекуцията ѝ, е безценен документ от живота на човек, живял преди повече от 400 години, и дължим огромна благодарност на всички, които са го съхранили, докато попада под опеката на нашата национална библиотека".

Артефактът е предоставен под наем от Националната библиотека на Шотландия като част от програмата „Outwith: Национална библиотека из цяла Шотландия", посветена на стогодишнината на библиотеката.

Последното писмо на Мери Стюарт ще бъде изложено в музея в Пърт от 23 януари до 26 април 2026 г.

Изложбата „Наследството на Мери, кралица на Шотландия" ще се проведе в библиотеката AK Bell в Пърт от 23 януари до 25 април 2026 г.