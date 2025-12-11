Милиардерът Бил Кох продава на търг картини от Дивия Запад за 50 млн. долара

Някои от най-разпознаваемите произведения, изобразяващи Американския Запад, излизат на търг в „Кристис", на който десетки творби от колекцията на милиардера Бил Кох се очаква да донесат най-малко 50 милиона щатски долара, предаде Асошиейтед прес.

Присъственият търг „Визии за Запада" ще се проведе в Ню Йорк в рамките на две сесии, започващи на 20 януари, като последните лотове ще бъдат по обяд на следващия ден.

Колекцията на Кох включва значими произведения на Фредерик Ремингтън, Чарлз Марион Ръсел и Албърт Бийрщат - художници, чиито творби с каубои, индианци и мащабни пейзажи оформиха представата на поколения американци за Дивия запад, съобщава БТА.

Тайли Абът, ръководител на отдела за американско изкуство в „Кристис", заяви, че интересът към западната тематика остава силен, тъй като нова публика открива културата и митологията на региона.

„Какво има на Запад? Какво е отвъд хоризонта? Това продължава да въплъщава американския дух", размишлява той.

Братята на Бил Кох - Дейвид и Чарлз Кох, бяха сред големите дарители на консервативни каузи. Макар да се е насочил към други начинания след бизнес спор с тях през 80-те години, Бил Кох свързва дългогодишната си любов към западното изкуство с детството им.

„Роден съм и израснах в Канзас. Като дете прекарвах летата, работейки в ранчото на баща ми в Монтана, както и в това в Тексас", разказва Кох в писмено изявление до Асошиейтед прес. Той се описва като „дете на американските равнини", оформено от западното изкуство, което е виждал у дома си, и от историите за миналото на региона.

На търга ще бъдат предложени 16 скулптури на Ремингтън, както и неговата картина Coming to the Call, чиято цена според „Кристис" се очаква да достигне между 6 и 8 милиона долара. Ще бъдат предложени и малка, и голяма версия на бронзовата скулптура на Ремингтън Bronco Buster. The Sun Worshippers на Ръсел се очаква да бъде продадена за сума, която може да варира от четири до шест милиона долара. Сред водещите произведения са и ярките пейзажи на Бийрщат с планини и равнини.

Майкъл Клосън, заместник главен редактор на списание Western Art Collector, каза, че естетиката на региона продължава да изненадва хората, които я виждат за първи път.

„Когато дойдеш тук, има нещо в светлината, атмосферата, цветовете," каза Клосън, който е израснал във Финикс. Той отбеляза, че жанрът на западното изкуство съществува от началото на XIX век и остава жизнен и днес, тъй като по-млади колекционери го откриват, а нови художници го поддържат.

Очаква се продажбата в „Кристис" да привлече колекционери от цялата страна, а мащабът на търга вероятно го превръща в едно от най-значимите предлагания на западно изкуство от години. „Кристис" не посочва причините за продажбата, като самият Кох заяви пред Aсошиейтед прес единствено: „Време е тези произведения да бъдат предадени нататък."