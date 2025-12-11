След 25 г. "Ролинг Стоунс" дадоха разрешение на Фетбой Слим да използва техен семпъл

След четвърт век рок легендите „Ролинг Стоунс" одобриха използването на семпъл от Satisfaction в парче на Фетбой Слим.

Фетбой Слим, чието истинско име е Норман Кук, създава платинения си сингъл The Rockafeller Skank преди четвърт век, като използва прочутия риф от Satisfaction на Стоунс, след като се „отегчава" да свири оригинала.

„Това беше моето тайно оръжие", каза артистът пред Би Би Си и допълва: „Имах тази мелодия, която никой друг нямаше, и беше наистина добър вариант." През 2000-те парчето се разпространи лавинообразно в сайтове за споделяне на музикални файлове като Napster и Kazaa, но досега „Ролинг стоунс" отказваха да го одобрят за търговски цели.

През годините са правени няколко опита за одобрение на семпъла, но мениджърът на групата не е давал съгласие.

Сега обаче инициативата дошла от самата група. Те дори предоставили на Кук своите мастер ленти, за да може той да създаде по-качествена версия на оригиналния микс. Това е знак за по-спокойното отношение на групата към повторното използване и реконтекстуализацията на песните им през последните години.

Сatisfaction Skank е основна част от концертните изпълнения на Фетбой Слим в продължение на повече от четвърт век, но Кук признава, че не си спомня първия път, когато я е изсвирил. „Това е по-скоро доказателство за моето душевно състояние и купонясването в онези дни, отколкото за историческото значение на песента", посочва той, цитиран от Би Би Си и БТА.

Сега, на 62 години, Кук не показва признаци на умора. Той ще започне 2026 г. с концерти в Индонезия и Бали, последвани от обширно турне във Великобритания и възраждането на фестивала му Big Beach Boutique на брега на морето в Брайтън, допълва още Би Би Си.