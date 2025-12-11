Йорданка Христова отсява спомени, които са я променили, след над 60 г. пътувания по света

“Когато си живял 82 години, когато си пътувал толкова много в продължение на над 60 години, с толкова много хора по света, развиваш спомени, които са те белязали и са те променили по някакъв начин. Тези спомени усещаш, че трябва да ги споделиш.” Това разказа Йорданка Христова при представянето на “Аз съм просто жена” - последния трети том от автобиографичната ѝ поредица “Изповед”. Певицата обясни колко ѝ е било трудно да отсее най-интересното, докато работи по томчето си. “Започвах, спирах, трябваше да се изолирам от пеене и какво ли не, за да се събера, да локализирам определени спомени от годините назад и да ги разкажа”, каза Христова пред близки и приятели, отишли да я поздравят на премиерата.

Водещ бе Драго Драганов, а сред гостите бяха Росица Кирилова, Нели Рангелова, Иван Динев-Устата.