Подкаст: Венелин Петков озвучава автобиографията на Алексей Навални за Storytel

“Патриот” - така руският опозиционен лидер Алексей Навални нарича своята автобиография, която преди дни излезе на български в аудиоформат в Storytel. Гласът зад изданието е на журналиста Венелин Петков, който признава, че проектът го е изненадал повече, отколкото е очаквал. “Не бях гледал разследванията на Навални, бях гледал филма “Навални”, който после спечели “Оскар”. Но тук за пръв път чуваш историята от самия него – това са мемоарите му. Открих много неочаквани неща”, разказва Петков в подкаста “24 часа от живота”.

Той обяснява, че словосъчетанието “опозиционен лидер” автоматично извиква образа на политик с клиширани фрази и кухи лозунги. “С това клише подхождам към всеки политик. Но тази книга го разбива на пух и прах още в първите страници. Това е книга за личността Навални.”

След дълги години в български и международни медии, включително Ен Би Си и Си Ен Ен в САЩ, днес Венелин Петков преподава английски език. Отстрани погледът му към съвременната телевизия е още по-критичен. “През последните 4–5 години журналистиката, такава, каквато смятам, че трябва да бъде, вече я няма. Заменена е от информация”, казва той. Според него прекалено голяма тежест се дава на публицистиката – на агресивните студийни разговори между представители на различни политически сили. “Това може да е един от клоновете на журналистиката, но категорично не е това, за което трябва да се борят телевизиите.”

Какво още разказва Венелин Петков за Навални, за демокрацията, за младите поколения и за телевизията на бъдещето