Наопаки по улиците на Несебър: Маратонец ще бяха 21 км назад

Организаторите предизвикват зрителите да познаят времето на участника

Полумаратонът на Несебър тази година обещава необичайна гледка, каквато рядко се вижда на подобни събития. Един от участниците ще опита да измине цялата дистанция от 21 километра, бягайки изцяло на заден ход, съобщиха организаторите.

Идеята му е да покаже, че спортът може да бъде забавен, различен и предизвикателен едновременно. Самоличността му ще бъде разкрита в деня на събитието, а стартът е насрочен за 21 декември от 10 ч на площад “Месамбрия” в Стария град.

В световен мащаб най-доброто постижение при подобно предизвикателство е на германеца Аким Арец, който е пробягал полумаратон назад за 1 час, 40 минути и 29 секунди.

“Всеки километър е предизвикателство”, обясняват организаторите от “Любители на спорта - Несебър”. Те признават, че подобна инициатива е без аналог в България.

“Получавали сме заявки за нестандартни участия, но това е първият път, в който някой иска да пробяга цели 21 км назад. Това е смелост и дух, които заслужават уважение”, коментират те. Организаторите отправят и предизвикателство към зрителите - да познаят времето, с което участникът ще финишира, като подсказват, че неговото най-добро време на полумаратон е 1 час и 26 минути.

Полумаратонът на Несебър ще се състои за 7-а поредна година и вече се е утвърдил като най-голямото спортно събитие у нас през декември.

