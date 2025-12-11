Колко е висок действително Том Круз?

Не е изненада, че изключително потайният Том Круз предизвиква голямо любопитство - от интерес към личния му живот до въпроси за вярата му в сциентологията. Но това, което хората наистина искат да знаят повече от всичко за звездата от „Мисията невъзможна", е колко е висок всъщност.

Тази седмица този въпрос беше разкрит като най-често задаваният на Amazon Alexa за 2025 г. по отношение на височината на известни личности.

Може би не е чудно, че хората търсят окончателен отговор за предполагаемата височина на звездата от 170 см, като се има предвид, че много от тях са убедени, че той е поне с 2,5 см по-нисък.

Всъщност, дребният актьор е известен с това, че използва различни трикове, за да държи феновете в неведение, включително носенето на подложки в обувките си.

Междувременно, по време на сватбата му с 175-сантиметровата Кейти Холмс, се носеха спекулации, че булката е стояла в падина за сватбените снимки, за да се прикрие разликата във височината им.

По-рано тази година, една популярна снимка на актьора, на която той изглежда дребен в сравнение с австралийския телевизионен водещ Ричард Уилкинс, предизвика бурна реакция сред феновете. 70-годишният репортер на Channel Nine, който е висок 185 см, изглеждаше да е много над Круз. A photo shared by Richard Wilkins after a publicity interview with actor Tom Cruise has resulted in sniggers.😳



The Channel Nine entertainment reporter was doing a piece about his latest film: Mission Impossible – The Final Reckoning - in London & Wilkins is 6ft-2”.😂 pic.twitter.com/2w1Ij6IL1G — Mr Pål Christiansen (@TheNorskaPaul) May 17, 2025

Макар сравнението вероятно да е било преувеличено, тъй като Уилкинс стоеше леко пред Круз, няма съмнение, че височината на екшън звездата продължава да е мистерия, съобщава "Дейли мейл".

Когато през 2001 г. в шоуто Late Show with David Letterman втората му съпруга Никол Кидман беше попитана за развода им, тя не устоя на изкушението да се подиграе на бившия си съпруг, като каза: „Е, сега мога да нося токчета."

С ръст от 180 см Никол е една от най-високите актриси в Холивуд и призна, че е лъгала за ръста си и е "отрязвала" 2-3 см, за да си осигури роли.

Ден след раздялата на Том и бившата му съпруга Кейти Холмс, тя направи смело изявление, като се появи на снимка с високи токчета.

Това стана след спекулации, че сватбените им снимки са били инсценирани, за да се прикрие разликата във височината между младоженеца и неговата 175-сантиметрова булка.

Но това не беше първият път, когато очевидно променящата се височина на Том беше забелязана на червения килим, тъй като той изглеждаше с еднаква височина с много от по-високите си колежки по време на събития, което предизвика спекулации, че носи подложки за обувки.

Подложките са стелки, които могат да се поставят вътре в обувката, за да повдигнат петата на носещия ги, като му придават допълнителна височина и го правят да изглежда по-висок.

Друга, по-необичайна алтернатива, са така наречените "обувки с повдигащ ефект". Те превръщат повдигащия елемент в неразделна част от обувката, което позволява на мъжете да увеличат височината си с до 10 см.

Пълен комплект повдигащи подложки за обувки може да струва 250 паунда, докато един чифт готови обувки с повдигащ ефект ще ви струва между 50 и 100 паунда, а чифтовете, изработени по поръчка, струват до 1700 паунда.

Слуховете се появиха отново, когато Том беше в промоционално турне за екшън филма Knight And Da от 2010 г. На много промоционални събития той се равняваше на височината на своята колежка Камерън Диаз, която е 175 см.

Въпреки това, през юни 2022 г. Том изглеждаше, че е прекъснал дългогодишния си навик да се прави толкова висок, колкото колегите си, което бе забелязано от феновете на Top Gun: Maverick.

Актьорът, който играе лейтенант Пит „Маверик" Мичъл във филма, в миналото е използвал визуални трикове, за да изглежда висок, колкото по-високите членове на актьорския състав.

Но в продължението на филма от 1986 г., явно не са били направени никакви усилия да се промени външният вид на височината на Том.

Холивудската звезда Том е видимо по-нисък от Майлс Телър, който играе лейтенант Брадли Роoster Брадшоу във филма.

Брадли е син на покойния най-добър приятел на Маверик, Ник „Goose" Брадшоу, който в оригиналния филм беше изигран от Антъни Едуардс, който е висок 188 см.

Освен това, когато актьорът се срещна с принцесата на Уелс на червения килим в Лондон по време на специалната премиера на филма, разликата във височината между двамата беше забележима.

Кейт, която е висока 175 см, присъства на събитието заедно със съпруга си принц Уилям и изглеждаше елегантна в черна рокля с открити рамене, която съчета с черни обувки с висок ток. Tom Cruise, Kate Middleton, Top Gun Maverick UK premiere ❤️ pic.twitter.com/SC8sIlSHCi — Adrienn Antal (@eva_agosto54933) March 23, 2025

Том помогна на 40-годишната Кейт да се качи по стълбите на червения килим и изглеждаше почти толкова висок, колкото Мидълтън, докато се качваха рамо до рамо по стълбите.