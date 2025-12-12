Георги Донов и Косьо Минчев представят днес „Островът на скулптурата“ в София

Георги Донов и Косьо Минчев представят изложбата „Островът на скулптурата“ в Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство (САМСИ), филиал на Националната галерия. Тя ще бъде открита днес, 12 декември, и ще продължи до 15 февруари 2026 г., съобщават организаторите от Националната галерия, съобщи БТА.

„В днешната динамика на протичане на времето, непозната до този момент в човешката история, съвременната скулптура не остана незасегната. Тя като че ли изгуби времето необходимо за нейното създаване, с което винаги е била свързана, трансформирайки се във феномен на съвременността, във форма на изкуство, определено от иновативност, експериментиране с материали и форми, 3D принтиране, видеопрезентиране, светлинни ефекти и интерактивни елементи – подход, често надхвърлящ традиционните представи за скулптурата въобще“, казва доц. д-р Генади Гатев, куратор на изложбата.

По думите му Георги Донов и Косьо Минчев намират друга, различна оптика към съвременността. Те ни връщат към фигуративното, като концептуализират образа, правейки паралели с цялата история на изкуството.

Според куратора това е ново преосмисляне на понятието за форма, която се запазва като централен елемент, съсредоточен върху преживяванията на автора, определени от духовни, морални, философски и етични норми.

„Авторите предизвикват традиционните представи за скулптурата, натоварвайки я с концептуално разбиране за образа, но в същото време я съхраняват от клишираната ,,актуалност‘‘ на съвременните доктрини. Този възглед не е свързан с конкретно място, а по-скоро е изведен като ментално пространство, преосмисляне на традицията и наследството й, както и съществуването на самата скулптура като представа“, казва още доц. Гатев.