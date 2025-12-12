„Живот в роли“ е кулминация на честването на 80-годишнината от рождението на Катя Паскалева

„Живот в роли – Катя и театърът: Незабравимото присъствие“ е кулминация на честването на 80-годишнината от рождението на Катя Паскалева. На 13 декември актьорите от театъра в Пазарджик ще прочетат спомени, бележки, писма от и за незабравимата актриса, информират от театъра, пише БТА.

Припомнят думите ѝ: „Значимите неща, с които се срещнах на сцената в началото, бяха в Пазарджишкия театър. През 1969 г. се събрахме една прекрасна група. Седем години играехме заедно и имахме чудесни представления. Почти нямаше спектакъл, на който да нямаше коли от София, от Пловдив, от различни градове на страната. Непрекъснато имахме гости, защото бяхме един млад, много кипящ, много въодушевен и възторжен театър. Най-скъпите ми театрални преживявания си останаха от Пазарджик. След това започна да става по-трудно, защото с натрупване на годините проблемите се увеличаваха“.

Проектът на режисьора и директор на театъра Димитър Баненкин превръща документалния материал - лични дневници, спомени, биографични фрагменти и архивни свидетелства, в живо сценично повествование, чрез което актьорите от трупата и гост-актьори възраждат духа на Катя Паскалева и нейната дълбока връзка с Пазарджик, мястото, откъдето започва нейният професионален път. Пърформансът има ясно образователно измерение, насочено към най-младите зрители: чрез четене на нейни бележки, откъси от дневника ѝ и разговори актьорите въвличат учениците в диалог за живота, творчеството и силата на театъра да пази паметта за големите личности, разказват от екипа.

Програмата по повод честването започна на 11 ноември с откриването на документалната изложба „Катя Паскалева: Жена със сто лица“, включваща над 130 фотографии, документи и лични записки, курирани от Тинка Николова и представящи професионалния и личен свят на актрисата, с особен акцент върху ролята ѝ на сцената на Пазарджишкия театър. На 12 ноември публиката се срещна с автора Георги Тошев при представянето на книгата „Тишина от думи“ („Книгомания“) и прожекцията на документалния филм „Катя и Слона. Техният Пловдив“, разкриващ една от най-значимите и емоционални страници от живота на Паскалева.