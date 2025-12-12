Обвиниха брата на Линдзи Лоън в участие в незаконна схема с над 150 имота в Ню Йорк

Посочиха по-малкият брат на Линдзи Лоън, Майкъл, за участник в дело, заведено от главния прокурор на Ню Йорк, в което се твърди, че той и група негови сътрудници са участвали в незаконни схеми с недвижими имоти, засягащи наематели в общо 159 апартамента, съобщи "Дейли Мейл".

37-годишният Майкъл е обвинен заедно с други лица във връзка с дейността на компанията Peak Capital, която според властите е извършвала незаконна дерегулация на жилища с цел извличане на допълнителна печалба.

Компанията е обвинена в умишлено заблуждаване на наематели, инвеститори и държавни служители, заявиха представители на властите в Ню Йорк в изявление по-рано този месец, след като комисарят на New York State Homes and Community Renewal, Рутан Виснаускас заведе дело.

Измамените наематели искат „възстановяване на надплатените наеми плюс троен размер на обезщетението, прилагане на статута на стабилизирани наеми за жилищата, санкции за нарушения на закона и назначаване на независим администратор, който да провери цялото портфолио на Peak за незаконна дейност".

Държавни служители заявиха, че искът е бил подаден на 1 декември след разследване на Отдела за защита на наемателите, което е установило, че свързаната с Лоън компания Peak „е организирала измамна схема за заобикаляне на законите за стабилизиране на наемите в Ню Йорк, за да отдава апартаменти под наем на завишени наеми и да печели повече пари".

Главният прокурор на Ню Йорк заяви публично, че групата "е натрупала незаконни печалби" и че в резултат на това "достъпните жилища в Ню Йорк са станали още по-оскъдни, а това е неприемливо". Тя подчертава, че разследването е установило, че "нито един от имотите в портфолиото на Peak не отговаря на законовите изисквания за дерегулация".

В иска наред с Майкъл Лоън са посочени още шестима души.