Джордж Клуни заяви, че не се кара с жена си, определиха брака му като "сериозно нездрав"

Твърдението на Джордж Клуни, че той и съпругата му Амал никога не се карат, предизвика опасения, че бракът им е „сериозно нездрав", съобщи RadarOnline.com Липсата на „конфликти, страст и бурни спорове" е породила подозрения, че двойката води до голяма степен разделен живот.

64-годишният актьор, който се ожени за 47-годишната адвокатка, Амал през 2014 г., направи това разкритие в интервю за подкаста New Heights на годеника на Тейлър Суифт Травис Келси и брат му.

Клуни сподели, че той и съпругата му избягват да се карат от десетилетие насам. Изявлението му учуди терапевтите и близките на двойката, които се питат дали липсата на напрежение не крие по-дълбока разединеност.

По време на интервюто Келси предизвика Клуни с въпроса: „Твърдите, че вие и съпругата ви не сте се карали от 10 години. Лъжете ли?".

„Не, не лъжа, Травис" отговори Клуни и му зададе същия въпрос. Келси отвръща, че той и Тейлър Суифт също не са се карали през двете години и половина, в които са заедно.

„Никой от нас няма да спечели спора, така че защо да се караме?", добави Клуни в защита на гледната си точка.

"На 64 години съм. За какво да се карам на този етап? Срещнах тази невероятна жена, тя е красива и умна и отстоява всички най-важни неща, в които вярвам щастлив съм, така че за какво да се караме?" допълни актьорът.