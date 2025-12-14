Майли Сайръс се сгоди и помъдря – край на бурните връзки с мъже и жени

Бившето дете звезда на "Дисни", което се превърна в музикална сензация, 4 години държа връзката си с барабаниста Макс Морандо далече от прожекторите

Достигнала Христовата възраст, Майли Сайръс вече мечтае за спокойствие и равновесие в личния си живот. Това стана ясно от начина, по който 33-годишната певица обяви, че се е сгодила за приятеля си Макс Морандо, барабанист на рок групата Liily. Двамата са заедно от 4 години и по време на премиерата на филма “Аватар: Огън и пепел” в Лос Анджелис разкриха, че връзката им е достатъчно стабилна, за да направят крачката към предстоящ брак.

“Това, което мога да споделя, е, че нашият личен живот и фактът, че не го афишираме, е нещо, което ме изненадва, но успях да го постигна. Мисля, че това е и защото съм по-възрастна и по-предпазлива относно това, което съм отворена да споделя”, обяви малко след това изпълнителката на мегахита Flowers пред сп. “Пийпъл”. Бдителни фенове споделиха в социалните мрежи, че годежният пръстен на Майли с продълговат диамант в масивен обков от жълто злато, който според експертите струва между 150 хил. и 450 хил. долара, е бил забелязан на лявата ѝ ръка още на партито за рождения ѝ ден на 23 ноември.

“Майли иска здравословен, позитивен и ползотворен живот с Макс - разкрива пред “Ю Ес Уикли” близък на певицата, която започна кариерата си като дете звезда на “Дисни”. - Тя се учи от миналия си брак и връзки и иска да изгради по-добро бъдеще с него.” Сега изглежда, че тази мечта се е превърнала в реалност. Макс бил много различен от досегашните ѝ гаджета - зрял и земен, допълват близките.

В разговор с тв водещия Джими Кимъл Майли Сайръс сподели, че музикантът, който е на 27 години, направил предложението за брак точно преди началото на коледния период, докато били на ваканция в Япония. “Рядко се изненадвам, защото обичам да държа всичко под контрол. Но в този случай се предадох напълно”, споделя носителката на 3 награди “Грами”.

Тя се пошегува, че пръстенът е купен от разпродажбите на Черен петък

и в същия шеговит тон обяви, че причината да вземе съдбовното решение е необичайната ѝ фобия към хартията. Разкри, че допирът до хартия я отвращава и я кара да повръща и дори не може да отвори любовно писмо. Особено страшно било положението с доставките от “Амазон”, които буквално я разболявали. Затова се сгодила, за да има кой да ги отваря, обяви певицата в типичния си провокативен стил, който демонстрира и на сцената.

Сайръс и Морандо са гаджета от 2021 г., но противно на предишните любовни афери на певицата, към които имаше голям медиен интерес, тази остана строго секретна. Майли е убедена, че именно шумът и публичността са провалили брака ѝ с Лиъм Хемсуърт. Неприкосновеността на личното пространство бе нещо напълно непознато за тази връзка, която пълнеше колоните на светските издания между 2009 и 2020 г. “Но Макс е много дискретен и силно повлия на начина, по който тя живее сега”, разкрива близък на сценичната фурия.

През 2021 г. екранната Хана Монтана разкри, че се е запознала с Морандо на сляпа среща, макар че тя била сляпа само за нея, тъй като известността я съпровожда още от дете. Един месец след нея обаче двамата с рок музиканта били официални гаджета. Дотогава Макс все още живеел в къщата на родителите си, които работят в шоубизнеса.

В миналото певицата, известна с провокативните си артистични изяви, имаше поредица от бурни връзки. Една от първите е с Ник Джонас и тя издържа година и половина. Мъжът, с когото обаче хем не можеше да живее, хем не можеше да се раздели, бе актьорът Лиъм Хемсуърт, братът на Крис Хемсуърт. Двамата се събираха и разделяха многократно, а разправиите им бяха дъвка за жълтите издания в продължение на години. Запознават се през 2009 г. по време на снимките на филма “Последната песен”. През 2012 г. се сгодяват, а година след това се разделят. Като причина е посочена изключително натоварената професионална програма на двете млади звезди.

В паузата Сайръс се събира с друг известен актьор - сина на Арнолд Шварценегер Патрик, следва кратка връзка с модела Стела Максуел. Майли казва, че

мрази определението “бисексуална”,

защото то я “затваря в рамки”, и сама определя себе си като “пансексуална” и “полово флуидна”. Твърди още, че ненавижда етикетите и се влюбва в хората не заради пола им, а заради това, което са. Открито признава, че първите ѝ романтични връзки са били именно с момичета, преди да започне да чувства влечение към момчета.

През 2016 г. двамата с Хемсуърт решават да си дадат нов шанс и отново се сгодяват. Този път се заричат да останат заедно завинаги. През ноември 2018 г. голям пожар изпепелява до основи дома им в Калифорния, а месец по-късно се женят на частна церемония в новия им дом в Нашвил, Тенеси. Вторият опит също се оказва неуспешен и окончателният разрив настъпва след само 8 месеца заради “неразрешими различия”. Официалният развод е обявен през 2020 г. По-късно Майли признава, че през 2017 г. е отказала марихуаната, но продължила с алкохола и дивите партита.

Междувременно след раздялата тя отново има кратка афера с жена - тв риалити звездата Кейтлин Картър. Последната ѝ връзка преди Морандо е с австралиеца Коди Симпсън, който е неин дългогодишен добър приятел.

Най-голямата дъщеря на кънтри певеца Били Рей Сайръс и съпругата му Тиш (те се разведоха през 2022 г. след близо 30 г. брак) признава, че бурният ѝ любовен живот в известна степен се дължи и на несполучливите съвети на майка ѝ. “Тя винаги държеше да оставам с лошите момчета, защото били секси - заяви Майли в интервю наскоро. - Трябваше да намеря някой, който се отнася към мен с уважение, но това никога на влизаше в топ 3 на необходимите критерии на майка ми. Основният беше да са високи.” Тиш твърдяла, че с течение на една дълга връзка човек се изхабява, но поне може да гледа до себе си някой, който е привлекателен. Но Майли казва: “Сега съм с човек, който означава много за мен, който се отнася много добре с мен и ме уважава. Това винаги е било обективно”. След 4 години заедно очевидно Макс Морандо е този, който ѝ дава увереност за мечтания хармоничен брак.

По всичко личи, че певицата е изгладила отношенията и с прочутия си баща Били Рей. Пред “Ню Йорк таймс” тя призна, че кънтри звездата често е наранявал както нея, така и майка ѝ, която преживяла тежко развода. Повече от година след това дъщерята не му проговаря, но днес е в добри отношения с баща си. “Мисля, че времето лекува всичко. С напредването на възрастта уважавам родителите си като личности, а не като родители”, обобщава Майли. И добавя, че се радва да ги види отново щастливи, намеквайки за неговата връзка с актрисата Елизабет Хърли и за брака на Тиш с изпълнителя на една от главните роли в сериала “Бягство от затвора” Доминик Пърсел.

Единственото тъмно петно, което можеше да помрачи тази на вид идилична картина, бе процесът, заведен срещу Били Рей от жена, която

твърди, че е биологичната майка на Майли

Жената от Аризона твърди, че я е родила на 12 г. и е сключила договор с родителите на бъдещата “легенда на “Дисни” относно условията на осиновяването, но Били Рей ги нарушил, причинявайки ѝ силен емоционален стрес.

Били Рей обаче определи претенциите като “фалшиви и абсурдни” и заведе контрапроцес, обвинявайки тъжителката в тормоз над семейството му. Само броени дни след като Майли обяви годежа си, стана ясно, че съдът е отхвърлил всички претенции срещу него.