За фигура тип круша - обемно кожено яке, късото подчертава талията

Байкърите още са хит, в тренда влизат овърсайз модели и варианти с елементи от вълна.

Коженото яке отдавна се е превърнало в символ на стил, характер и увереност. От бунтарския дух на рок звездите през 70-те до изчистения градски минимализъм на днешната мода, то винаги успява да се адаптира към духа на времето, без да губи своята идентичност.

Сега дизайнерите търсят баланса между устойчивост и елегантност, между характер и мекота. Коженото яке вече не е само символ на бунт, а израз на личен стил и индивидуалност. В колекциите на водещите модни къщи се виждат разнообразни интерпретации - от класически байкър до овърсайз бомбер, от изчистен кожен блейзър до дълги палта с овча подплата. Модата става по-разнообразна, но и по-умна, защото кожата все по-често е еко, създадена с грижа към планетата.

Сред най-актуалните модели тази есен е безспорната класика байкър якето. С неговия асиметричен цип, метални елементи и подчертана структура то остава вечният фаворит. Новите версии са по-малко “агресивни” и по-изчистени, със смекчени линии и меки материали. Друг водещ модел е късото, т.нар. cropped яке, което е със скъсен силует. То идеално подчертава талията и се комбинира с панталони с висока талия или поли. Този тип кройка е

чудесен избор за по-ниски фигури, защото визуално удължава силуета.

В контраст на това стои овърсайз моделът с широки рамене, свободна кройка и често паднало рамо. Той създава усещане за комфорт и небрежен шик, като позволява наслояване с пуловери, шалове и суитшърти. Особено модерни са и бомбер якетата от кожа, които придават лек спортен дух и подчертават младежкия характер на визията.

Не по-малко популярни са и якетата с пухкава дебела подплата или shearling детайли (елементи от овча кожа с вълна), едновременно топли, уютни и стилни. Тези модели са перфектни за студените зимни дни. За по-елегантна визия се открояват дългите кожени якета и палта, които се комбинират с ботуши над коляното или вталени рокли. Те придават елегантност и изтънченост, без да жертват практичността.

Изборът на модел обаче винаги трябва да бъде съобразен с фигурата. За тези с ясно изразена талия, тип пясъчен часовник, най-подходящи са якетата с колан или вталена кройка. При по-широк ханш тип круша е добре да се търсят модели с обем в горната част, например с акцентирани яки или подплънки. Сropped модел или яке с детайли в долната част ще създаде илюзия за по-тънка талия. А високите жени могат спокойно

да експериментират с дълги палта и по-обемни кройки,

докато по-ниските ще изглеждат най-добре в модели, които завършват около талията.

Коженото яке е универсално и се вписва във всякакви ситуации. За всекидневието е достатъчно да го комбинирате с дънки, боти и мек пуловер, за да постигнете стилна, но ненатрапчива визия. В офиса пък кожен блейзър в цвят коняк или бордо може да замести сакото и да придаде модерно излъчване. За вечерен повод елегантно черно или тъмносиньо кожено яке може да се сложи върху сатенена рокля. А през студените дни кожен модел с подплата и голям шал ще ви осигури топлина, без да губите стил.

СНИМКА: ПИКСАБЕЙ По отношение на цветовете се лансира богата палитра, а не само класическото черно. Изключително модерни са земните нюанси като карамел, коняк, шоколад, маслиненозелено и теракота. Те придават дълбочина и топлина на визията. Сред акцентите се открояват бордо, тъмносиньото и тъмнозеленото, както и по-смелите тонове като електриково синьо и металик бронз. Все по-често се срещат и модели в матова или леко гланцирана кожа, както и такива с комбинация от различни текстури - гладка кожа, велур, релефни панели или дори прозрачни елементи.

Особено важно в последните сезони е нарастващата роля на екокожата. Все повече дизайнери, марки и потребители се обръщат към нея не само заради цената, а и заради философията. Благодарение на напредъка на технологиите новите материали са меки, еластични, дишащи и почти неразличими от оригинала. Причините за популярността ѝ са много. На първо място, екокожата е етична и екологична, за нея не се убиват животни и намалява въглеродния отпечатък на модната индустрия. На второ място, тя е лесна за поддръжка,

не се нуждае от специални балсами

или кремове и се почиства само с влажна кърпа. Освен това е по-лека, по-гъвкава и устойчива на атмосферни влияния. Не на последно място, цената ѝ я прави по-достъпна, без компромис със стила. Някои нови разработки използват растителни материали като кожа от ананасови листа, гъби, кактус и дори ябълкови отпадъци. Това е част от глобалната тенденция към устойчива и биоразградима мода.

Поддръжката на коженото яке, независимо дали е естествена, или екокожа, е ключова за дългия му живот. Редовното почистване с мека кърпа, избягването на прекомерна топлина и влага, както и съхранението на закачалка, а не сгънато запазват формата и цвета му. При естествена кожа е добре веднъж-два пъти годишно да се нанася подхранващ балсам, който да поддържа еластичността. При екокожата пък е достатъчно почистване с неутрален сапунен разтвор. Ако се намокри, винаги трябва да се остави да изсъхне естествено, без сешоар или отоплителни уреди.