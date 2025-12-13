След три седмици в болница Брижит Бардо ще посрещне Коледа у дома

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-красивата френска актриса – вече на 91, се движи трудно, но емоционалното ѝ състояние е добро

Брижит Бардо, чиято красота промени френското кино и остана ненадмината десетилетия, ще прекара коледните празници у дома си, след като беше изписана от болница. Легендарната актриса, днес на 91 години, прекара близо три седмици под непрекъснато лекарско наблюдение заради рязко влошаване на здравето.

Според източници от обкръжението ѝ последната хоспитализация е дошла само седмици след предишен кратък престой, предизвикан от силен задух и отпадналост. Климатът в района на Сен Тропе – горещ, влажен и тежък през последните месеци – допълнително усложнява състоянието ѝ.

Диагнозата остава тайна

Въпреки огромния обществен интерес официалната диагноза на актрисата не е оповестена.

Семейството и медицинският екип отказват да разкрият подробности, като заявяват единствено, че става дума за “комбинация от хронични здравословни проблеми”, характерни за напредналата ѝ възраст.

Френските медии уважават желанието на Бардо за дискретност — тя отдавна настоява здравословното ѝ състояние да не бъде превръщано в сензация.

Какво се знае за последното ѝ влошаване?

Макар конкретната диагноза да се пази в тайна, известно е, че:

- актрисата е постъпила в болница със силни респираторни затруднения,

- имала е епизод на дълбока отпадналост и слабост,

- лечението е включвало комплексна терапия и постоянен мониторинг,

- след стабилизиране Бардо е била изписана с препоръка за всекидневна медицинска грижа у дома.

Нейни близки описват състоянието ѝ като “деликатно, но стабилизирано”.

Възстановяване у дома

Брижит Бардо се придвижва с патерици след изписването от болницата. След изписването си Бардо се прибра в дома си в Сен Тропе. Тя се движи трудно и е в ограничен режим, но емоционалното ѝ състояние е добро. Продължава да работи дистанционно с екипа на своята фондация за защита на животните – кауза, която остава в центъра на живота ѝ.

Именно от фондацията ѝ разпространиха изявление, че голямата актриса в момента се възстановява и ще оцени, ако бъде уважавано личното ѝ пространство, като приканва всички да се успокоят.

“Госпожа Бардо иска да успокои тези, които са искрено загрижени за нея, и им предава следното съобщение:

“Изпращам на всички вас своята любов”, пише още в изявлението.

Новината, че една от най-емблематичните жени в историята на киното ще прекара Коледа у дома, донесе облекчение на милиони фенове. Макар здравето ѝ да е крехко, фактът, че е стабилизирана и под добра грижа, се приема като позитивен знак.

Бардо стана световноизвестна през 50-те и 60-те години на миналия век с разкрепостените си изпълнения във филми като “И Бог създаде жената” и “Петролотърсачките”, в който играе заедно с Клаудия Кардинале. Като певица тя издава и няколко албума по това време.

Брижит Бардо спира актьорската си кариера през 70-те години, премества се за постоянно в Сен Тропе на Френската Ривиера и посвещава живота си на защитата на животните, създавайки фондация на свое име.

Предпазлив оптимизъм

На 91 години всяко влошаване на здравето крие рискове. Лекарите остават предпазливи и препоръчват постоянно наблюдение.