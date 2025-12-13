Ивайла знае и видя, че не красотата, а добротата променя - след храната за бедни ще търси във всеки град място за тях

Преди 2 години след клип в социалните мрежи, заради който не може да заспи цяла нощ, красавицата започва да помага на възрастни хора в нужда

От две години Ивайла Бакалова е в групата добротворци, които всеки работен ден между 16 и 17 часа раздават топла храна пред столичния хотел “Рила”.

Дори в най-големите студове и най-тежките жеги се извива дълга опашка от хора в нужда. Всекидневно се събират около 120 човека, повечето възрастни и крайно бедни, някои бездомни. Случва се да чакат за храна и млади хора, изпаднали в трудна ситуация.

Към каузата Ивайла се присъединява преди 2 години. Случайно попада в социалните мрежи на клип на Влади Радославов, който е спортен журналист, но в личния си видеоблог показва как обикаля по улиците на София и помага финансово на крайно бедни.

Видеото, което гледа Ивайла, е заснето при минусови температури и разказва за възрастна жена, която е загубила сина си, останала е без близки, без помощ и подкрепа.

“Много ме докосна и цяла нощ гледах видеата, които е правил Влади. На другия ден му писах, за да помогна. Предложих му и да направим нещо по-голямо”, разказва Ивайла.

Така с Мария Бонева, която организира Седмицата на модата в София, правят сдружение, чрез което да помагат. Към тях се присъединява и близката приятелка на Ивайла Лефтерия Янис, която ги запознава с Мартин Мартинов от фондация “Подай ръка”. “Хората ни прегръщат от благодарност”, казва Ивайла Бакалова. СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ

Именно той е човекът, който вече 10 години приготвя и дарява храна на нуждаещи се

Лефтерия Янис предлага на Ивайла и на Мария да купят шапки, шалове, ръкавици и топли дрехи и да ги раздадат, присъединявайки се към инициативата на Мартин Мартинов.

“Беше много студен ден. Хората бяха толкова благодарни, прегръщаха ни... А ние започнахме да мислим какво да правим, за да помагаме на Марти в тази добрина”, припомня си Ивайла Бакалова.

През април тази година направили първата благотворителна разпродажба. Включили се някои от най-хубавите маркови магазини, които предоставили от своите артикули. Скъпи марки се предлагали на съвсем достъпни цени, което привлякло много купувачи. Популярни хора пък дарили свои дрехи. И събраните средства отишли за каузата.

“Много е тежко за тези хора да седят по един час на опашката, чакайки за храна, особено в големите студове и в жегите. Обсъдихме, че трябва да направим дневен център. В него да имат възможност да седнат, да хапнат спокойно, да се стоплят, да пият чай. Искаме да има и баня, за да могат да се изкъпят. На такова място ще могат и да общуват един с друг. Много от тях са самотни и идват всеки ден при нас не само за помощта, но и за да поговорят с други хора”, разказва Ивайла.

И за да съберат средства за такъв дневен център, организират благотворителна вечер на 13 ноември. Избрали датата случайно, но се оказало, че точно тогава е Денят на добротата.

Много е благодарна, че всички, на които се обадили да се включат, откликнали с огромно желание.

Потърсила Алекс Богданска и Башар Рахал, които приели веднага, като разбрали каква е каузата. Към тях се присъединила Мария Илиева. Дизайнерът Борче Ристовски сам ги потърсил с въпроса как да помогне. И в програмата на вечерта включили благотворително ревю. “Красотата е преходна и не е толкова важна. А и не тя променя живота на хората, а добротата. Затова вместо манекенки поканихме в ревюто да се включат жени, които не само са красиви, но са много значими в обществото и са ангажирани с каузи. И всички те дадоха от времето и енергията си”, разказва Ивайла.

Койна Русева имала същата вечер представление, но веднага след него отишла при тях. В дефилето участвали Диляна Попова, Елена Петрова, която от години е лице на УНИЦЕФ, Искра Георгиева, посветила се да помага на животни. Включила се и тв водещата на “Съдебен спор” Ромина Андонова, за която малцина знаят, че помага непрекъснато на хора в нужда. До тях застанали също световната шампионка по художествена гимнастика Катрин Тасева, Нели Атанасова, Ирена Милянкова, лицето на предаването “Бригада Нов дом” Мария Силвестър. Азис и Мила Роберт пък закрили вечерта със свои изпълнения. Лефтерия Янис, Ивайла Бакалова, Мария Бонева и Мартин Мартинов (от ляво на дясно) по време на благотворителна вечер. СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ

В благотворителната вечер направили и търг с вещи, предоставени от популярни личности. Прословутата топка, която Влади Радославов винаги носи със себе си, когато снима клиповете си, помагайки на бедни хора, е купена за 13 хиляди лева. Друга звезда от художествената гимнастика - Стиляна Николова, пък дава своя топка и тя отива в ръцете на дарител срещу 6 хил. лева.

“Любо Пенев, за когото сега разбирам, че също има нужда от подкрепа, дари фланелка, която се продаде за 2500 лева. Продадоха се картини, скулптури и т.н. Имахме и много големи дарения извън търга. Присъстващите бяха много щедри. Много сме благодарни на всички хора, които се включиха, и сме щастливи, че сме ги заразили, че са успели да усетят желанието и истинската любов, с която го правим. Това, което е важно и остава е това, което сме дали на хората. Да помагаш в нужда е безценно.

Събрахме голяма сума, която ще ни даде възможност

да създадем дневния център Оглеждаме помещения със Столичната община и вече сме се спрели на едно, трябва да бъде одобрено от общинския съвет. Ще е нужен огромен ремонт, но се надявам да се справим в рамките на няколко месеца и през пролетта да го отворим”, с благодарност казва Ивайла.

Междувременно всекидневната топла храна не спира. Предстои да раздадат якета, пуловери, шалове, шапки, ръкавици. Стараят се с каквото могат да помогнат. Преди месеци сбъднали мечтата на едно момиче да има своя бал. Загубило е родителите си и живее в крайна нищета с баба си, която Ивайла и съмишлениците ѝ познават от дългата опашка пред хотел “Рила”. Осигурили ѝ рокля, грим, направили ѝ празненство в ресторанта на инициатора на топлите обяди - Мартин Мартинов.

Ивайла държи да се знае, че нито една стотинка от даренията не отива за разходи на сдружението. И всички, които се включват в инициативите, го правят напълно безвъзмездно. Надява се, като отворят центъра, да има още доброволци, които да помагат.

“Много ми е тъжно, че възрастните са най-забравени. Те са дали каквото са могли на обществото и сега ние трябва да им помогнем с грижа и отношение. Иска ми се да заразим повече хора и във всеки град да има по един такъв център. И невинаги помощта е свързана с храна. Понякога са достатъчни една мила дума и добро отношение, които също могат да получат в тези центрове”, казва Ивайла.

Следващата им стъпка е да обърнат внимание на това колко много храна се изхвърля, у нас това са 100 кг на човек от населението годишно. Ивайла напомня, че във Франция има закон, който забранява на големите вериги да изхвърлят храна. И се ядосва, че тук е по-евтино да се прати на боклука, отколкото да се дари. “Нужно е да се направят законови промени. Храната в ресторантите и кетъринг компаниите, която вечерта не е изконсумирана, на другия ден може да се дари за обяд. Но БАБХ не дава, защото нямало сертификати, можело да се натровят, а не си дават сметка, че тези хора ядат от кофите за боклук. Храната от предишната вечер е напълно годна за консумация. Трябва повече да се говори за това, защото храната, която за едни е за боклука, за други е съкровище”, казва Ивайла.