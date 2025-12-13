Как румънският град Крайова стана №1 по коледна украса за 2025 г. в престижна класация (Снимки)

Десет пъти са скочили гостите по Коледа на румънския град Крайова само за последните четири години. Това е статистически факт, за който научавам при спешно уредена среща в местното кметство: не ме сдържа любопитството как и на каква цена градът е превърнат в коледна илюминация, която в европейската класация на Best Destinations е заела първо място за 2025 година в съревнование с най-бляскавите празнични градове. За сравнение – базарът във Виена е едва на осма позиция.

Снимки в социалните мрежи са първата въдица за коледния базар в Крайова. Суперлативите преливат, но когато човек е бил в Прага, Виена, Лондон, румънският град звучи повече като екзотика, нежели като връх на европейската коледна традиция в украсата и тържеството.

С близка приятелка от Разград се срещаме направо в Румъния – аз минавам през Дунав мост 2, а тя през Русе – здрав път в България между Разград и Видин не съществува.

Първата сграда в центъра на града, пред която се тълпят хора за снимка, е украсена от земята до покрива с коледно дърво, а отстрани като стража стоят четириметрови кукли лешникотрошачи. Едва на другия ден разбирам, че това е кметството, и виждам как служителите му търпеливо изчакват поредната група туристи, които се снимат на стълбите и блокират входа.

Улиците, електрическите стълбове, тревните пространства в парковете, фасадите на сградите, витрините на магазините са украсени така богато, че накъдето и да погледнем, се лее коледна атмосфера.

Най-известното и снимано място от базара е точно пред местния мол: огромни светещи мрежи покриват площада като звездно небе, а стената на старинното здание, което е изцяло опаковано за ремонт, е превърната в греещ пъстър замък.

Къщичките на търговците, където се предлагат сувенири и лакомства, са като извадени от приказката "Хензел и Гретел". Издигната е вълшебна кула като от натрупани кутии с подаръци една над друга, обсипана с хиляди светлинки.

Украсена е с люлеещи кончета, локомотиви, мечета, коледни играчки и балерини, които не спират пируетите си. От върха на кулата се сипе изкуствен сняг, а всеки ден точно в 18,30 ч от покрива на мола над светлинната феерия полита шейната на Дядо Коледа с елените, преминава над главите на огромната публика и булеварда и спира в отсрещна сграда, а после, за бурна радост на зрителите, с горящ ракетен двигател полита и сам белобрадият старец.

С приятелката ми смятаме, че три часа на този красив цветен площад е предостатъчно, и тръгваме пеша към хотела, който е на десетина минути. Отнема ни обаче около четири часа, за да се приберем – оказва се, че базарът изобщо не е на един площад, а е прострян из целият град.

Общо 58 дка са украсени толкова пъстро и богато, че сме замаяни и накъдето и да тръгнем, попадаме на нова инсталация, нова фантазия. Всяка улица е покрита със светлинен балдахин; в тревата на старинна църква е направена сцената с Рождество и от другата страна – ефирни светещи ангели; деца и възрастни неспирно се снимат пред зданията, отрупани с плюшени мечета, на друга трева кротуват стадо елени, изработени с пухкава козина. Заведение след заведение са монтирали прозрачни отоплени уютни "иглута", подходящи и за малка компания, и за цяла сватба.

На нито едно място обаче не се вижда фирмена реклама – нито на билборд, нито закачена към някоя от украсите. Според градската управа рекламата би развалила празничния дух.

Общината не е рекламирала базара си никъде, защото всичко свършили социалните мрежи и препоръките от уста на уста. Хотелите се оказват крайно недостатъчни и градът бележи бум в откриването на семейни хотели и апартаменти под наем.

Откритите зони за храна са неразделна част от атракцията и предлагат само румънски ястия – печени, пържени и готвени меса, гигантски тави с мамалига.

Удобство е, че навсякъде се приема плащане с карти – и за сувенири, и за храна. Не се усеща излишно раздуване на цените.

Чистотата се поддържа ежеминутно от служители, които за миг не спират да събират след небрежни туристи, а освен коледна музика често се чува и новият мелодичен химн на Крайова, създаден през 2025 г.

Марина Андроначе, директор на отдел "Корпоративен имидж" на община Крайова:

Тази година празникът ще мине под знака на "Лешникотрошачката"

- Г-жо Андроначе, кой и как определи базара в Крайова за най-добър в Европа?

- Това е конкурс на European Best Destinations – официален партньор за туризма на Европейската комисия. Ние плащаме таксата за участие. В първата ни година бяхме на трето място в Европа, миналата година на второ и тази – без никакво колебание – сме първи. А! Пуснахме и статия за Крайова в бордното списание на нискотарифен превозвач.

- Какъв е бюджетът, с който постигнахте този резултат?

- През 2024 г. ни струваше 2 млн. леи, или около 393 хил. евро. Приходите само от самия базар покриват разходите и добавят още толкова като приходи, които постъпват директно в градския бюджет. Само за времето на коледните събития чистата печалба за местната икономика е 10 млн. евро. Посетителите на коледния базар през миналата година бяха около 2 млн. човека, а за настоящата вероятно ще се удвоят.

- Кой и как управлява изпълнението на проекта?

- Общината се управлява от малък, но амбициозен екип и кметът Лия Олгуца Василеску следи всичко. Служителка, която оглавява обществените услуги, е ангажирана с всичко, свързано с коледния базар – тя следи за организацията за разполагане на всички видове украси из града, за времето, когато всеки детайл да застане на мястото си.

Целият екип се състои от пет човека и тези хора управляват фирмите, ангажирани с всеки етап от изпълнението на проекта. Едната компания изгражда всички къщички и фигури, разположени из града, а другата е отговорна за осветлението. От страна на общината един човек извършва координацията между двете фирми.

Аз оглавявам отдела, който се занимава с комуникации, промоции, маркетинг, международни отношения и туризъм. Всичко е неразделно цяло.

- Колко време отнема подготовката и изработката на коледния град?

- Началото на проекта е в първия работен ден на януари. Темата за следващата година е вече избрана. Обществената поръчка за изпълнителите е завършена през предходната година. Работи се усилено месеци наред, а после идва август, кметът Лия Василеску разгръща проектите и казва: "А сега да променим някои неща!".

Работим с компания, която ги притежава и управлява градското осветление. Ние плащаме за монтаж и демонтаж, разходите за ток, но не се налага да ги купуваме. Търсим най-изгодните варианти за постигане на максимално голям ефект.

- Как жителите на Крайова участват в приготовленията на украсата?

- Решихме, че всяка година ще бъде под знака на конкретна тема. Миналата година беше "Красавицата и звярът", а тази – "Лешникотрошачката". И както сте видели, целият град е украсен с прочутата дървена кукла, а търговците на сувенири са ги изработили във всевъзможни размери и цветове. За нас е от ключово значение местните работилници да бъдат включени и да продават своята продукция. Именно така се създава усещане за автентичност и хората нямат грам колебание, че това, което ще купят за спомен, е крайовско.

- Всички са влюбени в украсите с мечета по фасадите. Колко са тези мечета и какво се случва с тях след празниците?

- Няколкостотин са и е факт, че радват еднакво и деца, и възрастни. След като празниците отминат, всички мечета минават през пране. Някои ще са амортизирани, но от тези, които са напълно запазени, след прането, пременени с празнични панделки, подаряваме на деца в семейства с по-нисък финансов статут.