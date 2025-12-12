Род Стюарт върна младостта на 10 хиляди фенове в София

Мнозина очакваха 80-годишният певец да пъпли по сцената и гласът да му изневерява, а той пя като звяр с осанка на 40-годишен атлет

Бляскаво шоу, перфектен звук, много настроение и сбъдната мечта за десетина хиляди в пълната зала “Арена 8888” в София. Първото и вероятно последно гостуване на сър Род Стюарт у нас, по покана на "Фест тийм", се превърна в истински празник за феновете. Британецът е един от малкото рок динозаври, които обикалят света и до днес. Може да се сравни само с Мик Джагър като енергия, присъствие на сцената и творчество от 6 десетилетия.

На 10 януари Род Стюарт ще навърши 81 г. Мнозина очакваха да пъпли по сцената и гласът да му изневерява. Бяха опровергани още с вдигането на огромната червена завеса, когато започна първото парче Infatuation от 1984 г. Публиката се почувства като на пищен, лъскав концерт в Лас Вегас от близкото минало. Разкриха се огромните екрани, ретро сцената, обляна в светлини, 13 души бенд, сред които 6 сексапилни вокалистки. Три от блондинките свириха на поне пет различни инструмента, като сред тях имаше даже арфа и банджо. Под ярките светлини рок звездата с осанка на 40-годишен атлет пристъпва ловко и запява, а публиката избухва в аплодисменти. Същият силен и дрезгав глас, който разтопи фенките и върна хората от възрастовата му група в младостта. През цялото шоу хора от различни възрасти ставаха от столовете, за да танцуват на любимите си парчета. Род Стюарт пя 2 часа. СНИМКИ: ЮЛИЯН САВЧЕВ

Бастуни и патерици се хвърляха настрани, за да не пречат на купона

Публиката - поне от 4 поколения. От ученици до хора в преклонна възраст. Личаха групи от цели семейства, както и известни личности от политиката, спорта, артистичните среди, бизнесмени. Мнозина от мъжете бяха с шотландски поли.

А сър Род Стюарт умело флитруваше с всички от сцената. Най-щастлива остана негова почитателка, която му подари букет червени рози. Докато изпълняваше една от последните си песни, той се наведе, за да вземе цветята, и ведната започна да маха вратовръзката си. Успя с помощта на една от певиците и я даде на фенката.

Два часа шоу с 18 парчета, повечето кавърверсии на класики, които Стюарт е изпълнявал през годините. От неговото творчество звучаха хитовете му от 70-те и 80-те, въпреки че издава нови албуми и до днес. It's a Heartache, Baby Jane, Have I Told You Lately, Da Ya Think I'm Sexy? и Hot Legs раздвижиха, разчувстваха и върнаха публиката в романтичните времена на рока.

Сър Род Стюарт не пропусна и този път да покаже любовта си към любимия отбор “Селтик”. Направи малка пауза, в която му донесоха телефона, за да провери как върви поредният им мач, и се извини на публиката. Но никой не му се сърдеше. Преди да се превърне в рок звезди, той е футболист. По време на една от песните на огромните екрани се появиха негови снимки с футболни екипи от различни периоди на живота му. Заедно с момичетата от сцената подариха на публиката и топки. СНИМКИ: ЮЛИЯН САВЧЕВ

Род Стюарт е работил с едни от най-великите музиканти на времето си и почете някои от тях по време на шоуто. На огромните екрани грейнаха лицата на великата Тина Търнър и на виртуозния китарист Джеф Бек, които починаха през 2023 г. С нея има дует, а в групата на втория е пял в края на 60-те. Видимо разчувстван, Род Стюарт изпълни парчетата в тяхна памет. Освен китарите, баса, барабаните и пианото на сцената звучаха арфа, цигулки и контрабас като истинско кабаретно шоу в най-добрите му традиции. Музикантите бяха със снежнобели костюми. Женската част от шоуто смени по три тоалета в тон със самия Род Стюарт. Започнаха концерта с леопардови къси роклички, в същия десен бяха сакото и шалчето, което висеше на колана на певеца. След това шестте блондинки облякоха яркочервени рокли с пайети, коите после смениха с черни. Двете гардеробиерки, с които пристигна британската звезда, пък му помогнаха да блесне на сцената с четири различни аутфита. След леопардовото сако сложи бяло върху черна риза, после го смени със сребрист костюм с червена риза и обувки същия цвят, а накрая се появи с черен тоалет и бели чорапи по последен писък на модата. През цялото време на гърдите му блестеше голям кръст с диаманти. Със скъпоценни камъни бе и масивният му часовник. На финалното парче преди биса Sailing всички сложиха моряшки шапки, а сцената притъмня. Меланхолията превзе залата в очакване на края и червената завеса падна, но за кратко.

Няма как такъв концерт да има тъжен край

След бурни аплодисменти Род Стюарт се завърна за изпълнението на Love Train, а от сцената полетяха балони, които бързо превзеха цялата зала.

Рядко се виждат толкова щастливи лица, които си тръгват от музикално събитие. Сър Род Стюарт потегли към Гърция, а след това - към Дубай. Прощалното му турне продължава през цялата 2026 г. в САЩ.