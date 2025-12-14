ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гроздан Караджов “проби” Румъния за още 3 моста на Дунав

Без излишен шум, но компетентно - така накратко може да се опише управленският стил на Гроздан Караджов - вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията в оставка. За по-малко от 10 месеца на поста успя да направи два големи пробива - с Румъния подписа за още три моста на Дунав, а с Република Северна Македония - да има влак до България. Задвижи и няколко проекта, които да свържат с жп трасета Северна и Южна България. Работата му ще бъде запомнена и с безкомпромисната защита на хора, когато авиокомпании нарушават техните интереси и добрите практики на софийското летище. Караджов е твърд привърженик на концесиите, защото така в България може да се строи много, но без държавата да харчи пари.

“24 часа” му пожелава здраве и да запази енергията си!

