След “Ергенът” оцеляха 2 двойки, появи се и 1 нова

Кристина заряза Петър и се залюби с Виктор, който пък изостави Дениз

Три нови двойки - така емоционално завърши един от най-обсъжданите риалити формати “Ергенът: Любов в рая” по Би Ти Ви. Веднага след края му започнаха спекулации кои остават заедно и в живота. Оцеляха две - Натали и Орлин, Джан-Микеле и Габриела. И се зароди една нова - Виктор и Кристина.

За Джан-Микеле Ратта и Габриела не е тайна, че продължават да са заедно. Българинът, в чиито вени тече и италианска кръв, бе принуден да напусне предаването заради грубото си отношение към Орлин. С него си стегна куфарите и бижутерката Габриела. Искрата на любовта припламна между тях още в самото начало на предаването и през целия си престой на Родос, където вървяха снимките, двамата бяха неотлъчно един до друг. Пред камерите показаха, че няма никакъв шанс някой от двамата да бъде изкушен от друг участник. Импулсивните изблици на Джан-Микеле предизвикаха доста коментари сред зрителите, които се усъмниха, че връзката му с Габриела ще продължи дълго, защото тя е на другия емоционален полюс - с желязно спокойствие. Риалити героите обаче

вече мечтаят за брак и дете

Джан-Микеле иска да изчакат със сватбата, за да се стабилизира финансово. В момента работи активно и носи много дини под една мишница. С баща му имат бизнес с обувки, занимават се и със строителство. Самият той прави тренировъчни и хранителни режими. Междувременно емоционалният българо-италианец мина през финансова криза и се убеди, че Габи не е с него заради материален интерес, а защото наистина има чувства. Бижутерката беше до него и след като той беше пометен от тротинетка и влезе в болница със счупена лопатка, фрактура на ключицата, изместване на лявото рамо и скъсани връзки към бицепса.

Натали и Орлин са двойката, за която всички останали участици бяха категорични, че между тях няма истински чувства. Бяха подложени на непрекъснати упреци, че са фалшиви. А интригата стана още по-голяма, когато Тихомир започна да се опитва да спечели сърцето на Нати. Любовният триъгълник, който се заформи, разбуни страстите в риалити формата. Натали бе подложена на обиди и страхотен натиск от страна на останалите участници. Орлин също отнесе доста критики, че търпи това унижение. След финала обаче се оказа, че Натали дори за миг не се е отказала от любовта си към Орлин. (Как продължава връзката им сега - в интервюто долу.)

И Кристина получи пръстен от Петър, но сега е в прегръдките на приятеля му Виктор. Истински крах в отношенията си понесоха двете двойки, които бяха най-стабилни - Кристина и Петър, Дениз и Виктор. Първата от тях изглеждаше наистина непоклатима, красивата адвокатка и актьорът твърдяха, че са влюбени един в друг и бяха категорични, че са намерили своята половинка в лицето на другия. Най-близките им приятели в риалити формата бяха Виктор и Дениз. Бизнесменът многократно твърдеше, че психоложката е неговата жена, ще направи всичко, за да е щастлива, и ще градят заедно бъдещето си. За изненада на всички приятелските отношения между двете двойки бяха разбити на пух и прах, защото Виктор и Кристина започнаха връзка, зарязвайки досегашните си половинки. До финала двамата

се опитваха да се крият, но неуспешно

Бяха снимани заедно в автомобила на Виктор, което беше първият сигнал, че между тях има нещо. Дали случайно, или нарочно, в социалните им мрежи се появиха снимки, които окончателно разкриха, че са двойка. Кристина пусна кадри от вила в планината, на които е сама. По същото време Виктор пък показа, че е с жена някъде на почивка, без да се вижда лицето ѝ. Бдителни потребители обаче веднага забелязаха, че мебелите, които се виждат на снимките и на двамата, са абсолютно еднакви. И явно новозаформилата се двойка се е отдала на релакс.

Виктор предложи брак на Дениз, но явно после е размислил. Любопитното е, че Дениз и Виктор бяха едни от най-големите критици на отношенията между Орлин, Натали и Тихомир, а накрая се оказаха в още по-заплетена ситуация.

Не успяха да запазят отношенията си и Филипа и Йовица, които също бяха сред най-устойчивите двойки. Още в предаването се видя, че дългокосото миньонче се притеснява от твърде обсебващото внимание, което получава от македонския художник. Вероятно в реалния живот именно това се е оказало препъникамъчето за отношенията им.

Още с излизането си Габи и Калоян са прекъснали комуникация. Оказало се, че той се е запознал с някакво момиче на сватбата на брат си, заради която излезе за два дни от риалити формата. След края му се видял с нея отново, признал пред Габи и връзката им приключила. В интернет пространството се появи снимка на Калоян с Маги Томова, която стигна до финал в предишното издание на “Ергенът”. Двамата са уловени заедно по време на протестите. И упорито върви слух, че имат връзка. Нито Калоян, нито Маги го потвърждават, но и двамата признават, че имат човек до себе си, упорито криейки името му.

Красимир и Киара също не успяха да запазят чувствата помежду си. Не е ясно дали пречка се е оказала голямата възрастова разлика, но фолкпевицата очевидно вече няма трепети към доста по-големия от нея бизнесмен, защото е засичана в столични заведения с млад мъж приблизително на нейната възраст.

Орлин и Натали: Вече живеем заедно

Орлин даде пръстен на Натали на финала на предаването. - Орлин и Натали, вашата връзка продължи след “Ергенът: Любов в рая”. След като се прибрахте от Родос, къде прекарахте първите си дни като двойка и как запазихте тайната, че сте заедно и след края на снимките?

Орлин: Организирахме си морско бягство. Бяхме по българското и гръцкото крайбрежие, скрити в малки, закътани местенца. През цялото време аз бях параноичен, че някой ще ни види. А Натали беше “Хакуна матата” - изобщо не ѝ пукаше. Но накрая намерихме баланс и просто се насладихме на момента.

- Какво беше първото, което направихте, след като афиширахте отношенията си в ефира на Би Ти Ви?

Орлин: След финала на предаването отидохме за първи път заедно в ресторант. Хората ни гледаха като полезни изкопаеми и искаха да се снимаме с тях. Споделяха каква емоция сме им донесли, което беше много мило.

- Заедно ли живеете?

Орлин: Да, в София вече живеем заедно. Аз пътувам по работа между Монтана и София. Вкъщи обичаме да готвим, да гледаме филми и да играем настолни игри - най-вече шах и табла. Натали винаги се грижи за домашния уют и все прави малки промени в интериора, а аз изпадам в лека нервна криза, защото съм скучен и не обичам промените. (Смее се.)

- Кой е най-милият жест, който сте правили един за друг?

Орлин: Ние ценим малките неща. Правим си уютни вечери на свещи. Аз будя Натали с кафе, закуска или с китара.

Натали: Аз готвя, грижа се за дома и подкрепям Орлин във всичко, което прави. Това са жестовете, които ни сближават.

- В предаването си говорехте, че сте много различни, така ли е наистина?

Орлин: Натали обича адреналина, а аз съм по спокойствието. Комбинацията ни ще е забавна - две много различни натури в едно приключение. Аз обичам да гледам футбол, а на Натали ѝ е скучно. Тя пък ходи на рейвпартита - аз никога не съм бил. Така че сме решили: аз ще я заведа на мач, а тя мен - на рейв. Или ще бъде много забавно, или абсолютно абсурдно. (Смее се.)

- Какво открихте един за друг, когато се върнахте в реалния живот?

Натали: И двамата сме големи инати и обичаме да се закачаме. Опознахме се в предаването, но извън него видяхме истинските си характери. Орлин ме изненада със своята прагматичност и последователност - той допълва моя “подреден хаос”.

Орлин: Натали е много всеотдайна и обича да прави изненади за мен. Истински ме впечатли нейната борбеност - тя никога не се предава, когато става дума за човек, когото обича. Обичаме да се смеем и имаме странно чувство за хумор, което не всеки разбира.

- Имате ли общи професионални планове? В предаването чухме, че Натали пее много добре, обмисляте ли да запишете дует?

Орлин: Много е вероятно да имаме общ проект, но за него ще говорим по-натам. Аз постоянно надъхвам Натали да пее и да рапира, а тя иска да си учи педагогиката и да играе шах. Много тъпо! (Смее се.)

- Коледните празници в Монтана ли ще ги посрещнете?

Орлин: Да! Натали е много щастлива, че за първи път ще празнуваме Коледа и Нова година с цялото ми семейство. Ще бъде забавно да я разведа из града и околностите.