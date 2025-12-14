Тодор Колев оставил пистолет на внучката си, тя го ползва в своето шоу, носи й късмет

Албена Колева и Теодора Кулева-Гууд - майка и дъщеря, за първи път застават рамо до рамо на големия екран. Рядко киното обединява така естествено две поколения актриси, при това наследници на великия Тодор Колев.

И докато Албена отдавна е доказала, че сцената и камерата са нейният естествен свят, то при дъщеря е различно - тя е собственик на първото кабаре бурлеска у нас и рядко се снима в киното или играе в театъра.

"Аз в момента се изявявам на друго поприще, но се радвам, че с майка ми играем заедно в една и съща роля на жена, която живее в различни светове и възрасти", казва Теодора Кулева-Гууд.

Двете участват в "Скъпа" - новия игрален филм на режисьора Мартин Геновски, посветен на проблема с романтичните измами. Кратката му документална версия бе представена преди дни, а догодина на голям екран излиза и пълнометражната. Лентата разказва как лъжци подмамват самотни жени на средна възраст в измислен, виртуален свят - по-хубав от реалния, в който те отново да се чувстват млади и желани.

Албена Колева с баща си Тодор

В проекта на Геновски се включват и експерти с опит в проблемната тема като психоложката Лидия Загорова, Златка Падинкова, която е началник на сектор "Измами" в ГДНП, и старши комисар Владимир Димитров - директор на дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП.

"Познавам Мартин отдавна, играла съм в дипломния му спектакъл, както и в неговия "Заведи ме вкъщи". Дъщеря ми Теодора също се е снимала в лентата му "Промоции". В "Скъпа" не става дума само за измама, а се показва самотата на жената в зрялата възраст, когато си останал без семейство - деца или съпруг. Именно това води моята героиня до идеята да търси любов в мрежите и става лесна плячка на измамници. Поддава се на обещанията за щастливо бъдеще.

Е, в крайна сметка филмът не е тягостен, не е драма, а по-скоро е предупреждение за всички - да внимаваме в избора си на кого се доверяваме", казва Албена Колева.

Тя също е изключително доволна, че в игралния филм си партнира със собствената си дъщеря Теодора, която играе младата версия на героинята .

"Ние с Теди сме си играли и в други спектакли, но не във филми. В нашето семейство

винаги се е държало на приемствеността в поколенията

- аз се учех от родителите ми - баща ми Тодор Колев и майка ми Адриана Палюшева. Мисля, че ако баща ми Тодор беше жив, щеше да е горд сега с нас с Теди. Аз също се опитвам да съм от полза не само на моето дете, но и на всички млади хора, защото виждам колко е трудно в днешно време да се занимаваш с професия като нашата", допълва Албена.

Тя и съпругът - Венци Кулев, който също е актьор и драматург, не са и мечтали дъщеря им да учи в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", но се случило.

"Тя ни подлъга, защото дълго време говорехме, че няма да се занимава с театър. Но като малка идваше с мен на представления и стоеше зад кулисите. Миризмата на сцената стана близка. Във важен момент не бива да оказваш влияние над детето си - можех да я направя нещастна, ако забранявах. И казах, че тя трябва сама да избере. Учих я, че каквото решение вземе, цял живот ще си го носи на гърба. С нея много сме говорили за възпитанието, защото за едно момиче то е най-вече работа на майката", смята Албена, чиято майка най-много е повлияла.

"Особено що се касае за избора на професия, когато мама работеше в Пазарджишкия театър и аз като Теодора ходех на всичките представления и репетиции. Влияние оказаха и двете ми баби, от които съм черпила жестове и начин на поведение в различни ситуации. Едната, майката на майка ми, която живееше в София, имаше силно чувство за хумор, можеше да омаловажава всичко и се издигаше над нещата. А другата ми баба в Шумен пък реагираше по противоположен начин. Тя много страдаше, приемаше всичко драматично. Двете ме отгледаха - през зимата с едната в София, а лятото прекарвах в Шумен. Бяха много артистични", спомня си Албена.

Самата тя също завършва ВИТИЗ в класа на проф. Крикор Азарян. Впоследствие работи в трупите на театрите в Плевен, Сливен, Благоевград, Пазарджик, в "Сълза и смях", МГТ "Зад канала", Сатиричния театър. Сега е в Народния, където навремето също е работила. Сцената е генетично заложена в нея - първородна щерка е на Адриана Палюшева, първата съпруга на Адама, както още наричат Тодор Колев.

Заради актьора Адриана напуска София и го следва първо в Смолянския, после в Пловдивския театър. Дъщеря им обаче се ражда в Шумен, където навремето проплаква и баща й.

После всички се местят в столицата, където той става фаворит и на софийска сцена. По това време се разпада бракът му с Адриана и Тодор Колев се впуска в шеметна връзка с Доротея Тончева. Тя пък го зарязва заради Стефан Цанев, но любовната му въртележка не мирясва. За втори път той слага халка с Данчето, някогашна негова шуменска изгора. С нея заминава за Канада, но се връща сам. За да срещне третата си съпруга Мария, с която се познават повече от 3 десетилетия.

Всички брачни приключения на баща си Албена посреща съвсем спокойно. Нещо повече -

продължава да се възхищава и да го боготвори

до края на живота му. Майка пък има втори брак с Павел Поппандов и от него се ражда полусестра Лили Поппандова. Нея и полубрат си Александър, дете от брака на шоумена с Данчето, тя много обича.

"Знаете ли, преди повече от 15 години беше много трудно да си артист - казва Албена. - Затова започнах да се оглеждам и за друга професия. Все пак сърцето ми е в театъра. Там пресъздавам това, което е в душата ми - мечти, любови, страсти, борби, разкривам съкровени тайни."

Тя не се изживява като комедийна или драматична актриса. Все пак признава, че харесва текстове, които могат да разсмиват, но пък е добра и в рекламата, с която се занимава, преди да се отдаде напълно на театъра.

"Всъщност никога не се страхувах, че мога да бъда в сянката на татко, винаги съм следвала своя път, категорична е тя. Той е известен, откакто се помня, и това ме радва. Винаги са ме свързвали с него - с бащата, който през целия си живот е на върха", добавя Албена.

За нея Тодор Колев цял живот е не само родител, а и учител. Бил е асистент, докато следва, а после я режисира в трагикомичния моноспектакъл "Шърли Валънтайн" в Народния.

"Това е първият ни съвместен спектакъл. Досега той все нямаше време да направим нещо заедно. Оказа се, че работим добре - без нерви и опънати жили. Разбирахме се от една дума, от поглед дори. Той запазва самообладание, внася спокойствие", доволна е Албена, а очите са досущ като на Тодор Колев - две езера, които могат да те разсмеят, но и бързо да те натъжат.

Тя разказва, че никога не е имала търкания с баща си, защото била послушно дете. Не се огорчава от развода на родителите си, защото тогава е на 7 години и заради непрекъснатата им заетост е все при баби и дядовци. Но и след раздялата той се обажда да я чуе и до кончината му всички се събират, и то не само на празници.

Ако я питате днес къде се иска да се е родила, отговаря - в Лондон. Защото в Англия се създава изкуство, без то да бъде управлявано. "Но трябва да си роден там. Дори и млад да заминеш, пак не можеш да се впишеш, все ще си външен. Затова и не емигрирах, а останах да се боря с тукашните простотии. Не отидох и в Канада, но поради други причини - бременност, бебе", разказва актрисата.

Е, все пак мечтата да живее в Англия изпълнява дъщеря - Теодора Кулева. След като завършва НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", дълго време тя живее в Лондон.

Влиза в академията от втория опит, както и дядо й

Тодор Колев във ВИТИЗ. Той в класа на проф. Кръстьо Мирски, но заради разделянето на класа завършва при проф. Николай Люцканов, тя започва при проф. Стефан Данаилов и се дипломира при проф. Ивайло Христов.

Изявите досега на Теодора, актриса трето поколение, категорично доказват, че при нея "природата не си е почивала". Момичето наистина притежава много таланти.

Може да пее джаз, да свири на пиано, да играе народни хора и да танцува класически балет. Спортните умения са в художествената гимнастика, ездата, тениса и сценичната акробатика. Говори английски език, справя се и с иврит. Вече се е снимала в киното - неголеми роли в комедията "Корпус за бързо реагиране", "Каръци", в сериала "Откраднат живот". Играе и в няколко късометражни филма.

"Мисля, че дядо ми Тодор ми

носи късмет в шоуто бурлеска,

което направих. За първи път гледах подобно шоу в Лондон и реших, че ще го "привнеса" у нас. То стана и първото такова на Балканския полуостров", разказва Теди. И досега тя смята, че е грешка напускането на класа на проф. Стефан Данаилов, но се радва, че се е учила и от проф. Ивайло Христов, когото също боготвори.

"Сама свалих себе си от пиедестал, на който ме бяха поставили в класа на Мастъра. Много хубави неща направихме със състудентите ми. Мислех, че където и да отида, все ще е така, бях много малка и преместването в другия клас ми показа, че никой не ми е длъжен да ме харесва и обича. Смачках самочувствието си до степен, в която трябваше отново да се изградя, за да оцелея. Беше много трудно. Отделно, че хората спряха да ми говорят, а в класа на проф. Христов ми се подиграваха по детски, тийнейджърски. Много труден период беше за мен", признава със сълзи на очи Теди.

Актрисата в момента вече е простила всичко, което е изживяла в този период, и продължава напред.

"Може би нямаше да напусна професора, но Стефан Данаилов тогава се разболя. Аз имах нужда от неговите съвети, от неговото напътстване, а него го нямаше наистина за дълъг период от време. Сигурна съм, че той не ми се разсърди, дори ме разбра", казва Теодора.

На вметването, че Стефан Данаилов е смятал, че Теодора Кулева не е достатъчно "нахална", за да устои на всичко в неговия клас, тя обясни: "Винаги ми се е искало да съм по-нахална в бизнеса, защото там е мястото, където подобен тип хора преуспяват. Да съм по-настоятелна, досадна, дори егоистична, за да получа своето.

Но пък, когато не си натрапващ се, животът ти поднася други хора, които уважават това поведение, и нещата се нагласяват", казва Теди.

Само преди година тя закупи свое собствено място, в което играе кабаре и бурлеска и е много щастлива. "Най-сетне си намерих мястото под слънцето. Постоянно ме сравняваха я с майка ми - Албена Колева, с дядо ми Тодор Колев или с баба ми Адриана Палюшева. Заедно с баща ми Венци Кулев цялото ни семейство е артистично и всеки със своите успехи. От години мечтаех да участвам в бурлеска и първоначално започнах да въртя обръчи в цирк, а сега

в момента имам номер с пет светещи обръча

и ми се получават нещата. Използвам гимнастиката, която съм тренирала като малка. Тук вече имаме своите успехи, много хора ни харесват и това ме радва", с усмивка споделя Кулева.

С мъжа си Джоузеф Гууд се запознава в България, като любовта им се развива бързо.

Теодора Кулева - Гууд със съпруга си Джоузеф Гууд на сватбата им

"Той ми предложи брак и аз веднага приех, моят човек е и много го обичам. Имаме прекрасна дъщеря - Джейна", споделя Кулева.

"Винаги, когато ми е трудно, си мисля за дядо, често го и сънувам. Сега, ако беше жив, щеше да ми даде прекрасни съвети. От него имам доста предмети - едно кръстче, часовник, едни чаши от "Как ще ги стигнем американците" и един пистолет. Този пистолет участва в нашите спектакли и като почнах да го използвам, ни потръгнаха нещата. Сякаш дядо ми чрез вещите си по някакъв начин е с мен", казва Кулева. Според нея Тодор Колев изпраща тестове в живота с нещата, които преодолява, за да стане това, което е.

"За нищо не съжалявам в живота. Всичко си има своята Божия промисъл. Сега се радвам, че съм първопроходец като моя дядо, като правя нещо, което в България никой не е правил, и не само тук. А за театъра, не, не смятам, че бих се върнала точно в този момент там. Не ми харесва отношението към актьорите, хонорарите са смешни и талантите не се ценят. Затова друга ми е мечтата - да разработя това място тук, за да не се налага да се върна в Англия. Но пък и това да стане, животът е приключение. Най-важното е да сме здрави", приключва разговора с усмивка Теодора Кулева-Гууд.