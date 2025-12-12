5 месеца преди "Олимпия" Лили Иванова в отлична форма - пя над 2 часа за софийската публика

Само 5 месеца преди втория в кариерата си концерт в парижката зала "Олимпия" на 24 май догодина Лили Иванова пя над 2 часа в зала 1 на НДК тази вечер. Това е първият от двата концерта с участието на нейния бенд LI Оркестра и с оркестъра на Музикалния театър с диригент Константин Добройков. Лили изпя 17 песни от текущия си репертоар и една нова - "Счупено сърце" по текст на Мартин Карбовски и музика на Огнян Енев. Тя бе в отлична форма и в много добро настроение.

След втория концерт, който е утре, в неделя тя ще участва и в спектакъла, посветен на 100 г. от рождението на Георги Парцалев.