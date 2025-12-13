ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Генезис" - книга за президенти и не само

1308

"Генезис" от Хенри Кисинджър се очертава като хита на Коледния панаир на книгата, който продължава и този уикенд.

Президентът Георги Първанов бе един от първите гости в съботния ден на Коледния панаир на книгата в Националния дворец на културата. Като верен приятел на книгите и на издателство "Труд", той закупи последната книга на Хенри Кисинджър "Генезис", която е в съавторство с техгурутата Крейг Мънди и Ерик Шмит.

Книгата е интелектуален компас за ерата на изкуствения интелект – развиваща се между сляпата вяра и неоправдания страх. Книга, която предлага стратегия за управление и лидерство в един нов свят, където технологиите и човечеството ще определят заедно бъдещето.

Днес на щанда гостува и поетесата Лилия Илиева, която ще раздава автографи на своята актуална стихосбирка "Прошката не ми понася".

Най-голямото книжно изложение продължава и в неделния ден до 19 ч.

