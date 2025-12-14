ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Актьорите от Народния театър с официална позиция - уплашени, че се подготвя уволнение на директора им

Паола Хюсеин

[email protected]

Актьорите от Народния театър, които се събраха в неделя, за да напишат позиция в защита на театъра и на директора си Снимка: Личен архив

"Категорично се противопоставяме на всички безпринципни и подмолни действия на това дълбоко компрометирало се Министерство на културата, което с решенията си за тези 11 месеца доведе българската култура до непознато досега дъно и в последните си дни се опитва панически да въздейства дългосрочно върху процесите в българския театър." Това написаха почти всички актьори от Народния театър в специална позиция, която повечето от тях публикуваха и в профилите си в социалните мрежи.

Причината за позицията им, изготвена от тях в неделя, е, че имат информация, че се подготвя дисциплинарно уволнение на директора на Народния театър Васил Василев. "Гледаме да избързаме, за да предотвратим подобно действие, защото в 12 без 5 на тъмно се уволняват най-лесно хора", каза един от актьорите, пожелал анонимност.

Не са анонимни обаче артистите, които застават зад директора си и за да го докажат, придружиха позицията си със своя обща снимка, направена преди часове в Народния театър. Сред тях са Аня Пенчева, Христо Мутафчиев, Дарин и Деян Ангелови, Виктория Колева, Бойка Велкова, Биляна Петринска, Ани Пападопулу, Валентин Ганев и др.

Те разказаха как миналата седмица в театъра са отишли служители на Министерството на културата, за да връчат предизвестие на Василев за прекратяване на отпуска му. Колегите му актьори подозират, че веднага след това било предвидено да му бъде връчено и уведомлението за уволнение.

Василев обаче не е получил предизвестието не само защото наистина ползва годишния си отпуск, но и защото е в чужбина. По разказите на актьорите служителите на Министерството на културата заплашили, че ако трябва, ще влязат с полиция в сградата.

"С тази позиция реагираме на този акт", казаха актьорите. Те пишат още: "Недопустими са всички непрозрачни действия от страна на министъра на културата в оставка срещу управленския екип на Народен театър „Иван Вазов". Настояваме бъдещи проверки и решения, свързани с управлението на театъра, да се предприемат от редовно правителство, прозрачно и при спазване на законите на държавата.

Няма да търпим задкулисни, нарушаващи законовите процедури действия, по отношение на театъра, в който работим. Ако допуснем това безпринципно поведение спрямо Народния театър да се превърне в норма, това ще въздейства негативно на целия културен сектор."

От Министерството на културата заявиха пред "24 часа", че ще направят проверка още утре - в работния понеделник, какво се случва.

Същевременно актьорите също се събират утре в Народния театър, готови да продължат да защитават директора Василев.

