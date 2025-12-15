ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лили Иванова: Продължаваме или край?

Лили Иванова Снимка Васил Къркеланов

Публиката: Тя сякаш се радва, че е на сцената и пее

Три поредни вечери Лили Иванова държа на крака препълнената до краен предел зала 1 на НДК. В първите две бяха самостоятелни нейни концерти с участието на LI Оркестра и оркестъра на Музикалния театър с диригент Константин Добройков. В третата вечер, в неделя, примата участва в спектакъла, посветен на 100-годишнината от рождението на Георги Парцалев, организиран съвместно със Сатиричния театър.

И в петък, и в събота Лили държа на крака публиката през почти цялото време, изпълнявайки песни, белязали цялата ѝ кариера – от “Камино” през “Искам те” до най-новата по текст на Мартин Карбовски и музика на Огнян Енев, с която откриваше концертите.

“Тя сякаш се радваше, че е на сцената и пее”, казаха с възхищение пред “24 часа” хора от публиката след първия концерт. И двете вечери Лили изпълни по 17 песни. Спря за кратко само за да представи музикантите и екипа си, като за всеки намери по някаква шега. Точно в този момент, преди да продължи с хитовете “Щурче”, “Детелина” и “Ветрове”, тя попита в микрофона останалите на сцената: “Какво сега, продължаваме ли, или край?”. Това бе прието от публиката като поредната шега и бе възнаградено със смях и бурни ръкопляскания.

Владимир Ампов-Графа, Виктор Калев, Богдан Томов, Мустафа Чаушев с жена си и дъщеря си Ажда са само малка част от колегите на Лили Иванова, които присъстваха на двете вечери. На първия ред в петък вечерта седеше Росен Плевнелиев с жена си Десислава Плевнелиева, които бяха специално поздравени от Лили Иванова. В залата беше пълно и с актьори от столичните театри.

