Цветана Манева: Обнадеждена съм от младите хора, които видях на протеста

„Обнадеждена съм от младите хора, които видях на протеста. Вярвам в тях, те могат. Излязхота от мълчанието. Това изисква много смелост. Тези хора не искат вече да се отнасята така, както досега". Това заяви актрисата Цветана Манева по повод антиправителствените демонстрации в предаването „На Фокус с Лора Крумова" по NOVA.

Според нея оставката на правителството не е кавалерски жест, а вик за спасение.

„Какво ще предложат те през това време? Като непрекъснато казват, че няма да си говорят с другите. Те са сърдити", допълни Манева.

И изрази вина, че нейното поколение не са успели да променят нищо в държавата.

„Не, че кой знае какво съм могла да направя", допълни актрисата.

По думите ѝ на депутатите им липсва взаимоотнасяне.

„Не мога да упрекна родителите им, че не са ги възпитавали, но ако ти не се взаимоотнасяш към човека до теб, животното на улицата, растението, което стъпкваш, що за човек си? А за ругатните им – нямам думи", каза още Манева.