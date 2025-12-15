ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кърджали показва 7000 години история на Перперикон...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21912440 www.24chasa.bg

Два хотела, една мисия: Hilton Sofia и DoubleTreeby Hilton PlovdivCenter обединиха усилия за първото си съвместно благотворително събитие advertorial icon

836

На 10 декември 2025 г. петзвездният столичен хотел Hilton Sofia в партньорство с DoubleTreeby Hilton PlovdivCenter, организира първото си съвместно благотворително коледно събитие под мотото „IlluminatingHearts: Light Up a Life“. Форматът събра корпоративни партньори и гости с мисията да подкрепи три организации с дългогодишен принос към уязвими групи в България: Фондация „Сийдър“, „Рождество Христово“ и Сдружение „Синдром на Даун България“.

Лобито на хотела бе преобразено в празнична арт инсталация, представяща ръчно изработени изделия, създадени от деца, младежи, доброволци и приятели на трите фондации. Всяко творение носеше своята история, а гостите имаха възможност да подкрепят каузите чрез закупуване на изделията и закупуване на билети за участие в томбола с награди.

„За нас това събитие е повече от празничен жест - то е напомняне, че една общност се изгражда чрез съпричастност и подкрепа. Горди сме да дадем платформа на организации, които ежедневно променят животи,“ сподели Таня Смърданска, Търговски директор на Hilton Sofia.

Вечерта беше открита от детския хор на Софийската филхармония, след което дамскотомузикално триоFlawless добави елегантен финал към празничната атмосфера. Освен артистична стойност, програмата подчерта философията на събитието - съчетание между изкуство, човешки истории и споделена подкрепа.

„Щастливи сме, че заедно с Hilton Sofia създадохме събитие, което не само обединява, но и вдъхновява. Това партньорство показва как хотелската индустрия може да създава реална добавена стойност за обществото,“ заяви Теодора Каридова, Директор Продажби вDoubleTreeby Hilton PlovdivCenter.

Инициативата цели да постави основите на ежегоден формат, който да подкрепя различни неправителствени организации и социални каузи в страната.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Доц. Васил Василев: Ранната диагностика на рака на простатата дава над 90% шанс за пълно излекуване