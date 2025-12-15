Кърджали показва 7000 години история на Перперикон в изложба

Регионалният исторически музей в Кърджали открива голяма изложба, посветена на 25 години археологически проучвания на скалния град Перперикон и 60-годишнината от създаването на музея, съобщи директорът му Милен Камарев. В експозицията са представени близо 200 артефакта, повечето от които се показват за първи път.

Предметите илюстрират 7000-годишната история на Перперикон – от каменно-медната епоха до Средновековието. Сред най-ранните находки са каменни брадви, идоли и стрели от полускъпоценен камък от шестото хилядолетие преди Христа, както и съдове с изображения на Бога-Слънце от бронзовата и ранножелязната епоха. Показани са бронзови статуетки на Дионис, монети и керамика от римския период, както и находки от т.нар. "Свещена зона" с храмове от III–IV век.

"Силен акцент е поставен върху Средновековието – периода, в който Перперикон е важен епископски център и арена на сблъсъци между Византия и Българското царство. Изложбата включва богато украсена рисувана керамика, около 30 християнски кръста и редки бронзови реликварии, съдържащи частици от Светия кръст и мощи на светци", поясни археологът проф. Николай Овчаров, който вече четвърт век ръководи разкопките на историческия връх.

Официалното откриване е на 16 декември (вторник) в Регионалния исторически музей в Кърджали.