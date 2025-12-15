ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ново автономно такси от Volkswagen

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21913122 www.24chasa.bg

Кърджали показва 7000 години история на Перперикон в изложба

Ненко Станев

[email protected]

1516
Част от находките от Перперикон. СНИМКА: ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - КЪРДЖАЛИ

Регионалният исторически музей в Кърджали открива голяма изложба, посветена на 25 години археологически проучвания на скалния град Перперикон и 60-годишнината от създаването на музея, съобщи директорът му Милен Камарев. В експозицията са представени близо 200 артефакта, повечето от които се показват за първи път.

Предметите илюстрират 7000-годишната история на Перперикон – от каменно-медната епоха до Средновековието. Сред най-ранните находки са каменни брадви, идоли и стрели от полускъпоценен камък от шестото хилядолетие преди Христа, както и съдове с изображения на Бога-Слънце от бронзовата и ранножелязната епоха. Показани са бронзови статуетки на Дионис, монети и керамика от римския период, както и находки от т.нар. "Свещена зона" с храмове от III–IV век.

"Силен акцент е поставен върху Средновековието – периода, в който Перперикон е важен епископски център и арена на сблъсъци между Византия и Българското царство. Изложбата включва богато украсена рисувана керамика, около 30 християнски кръста и редки бронзови реликварии, съдържащи частици от Светия кръст и мощи на светци", поясни археологът проф. Николай Овчаров, който вече четвърт век ръководи разкопките на историческия връх.

Официалното откриване е на 16 декември (вторник) в Регионалния исторически музей в Кърджали.

Част от находките от Перперикон. СНИМКА: ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - КЪРДЖАЛИ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)