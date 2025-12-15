Най-доброто от III национален литературен конкурс за поезия и проза „Янаки Петров" в алманах

На 4 септември тази година бяха връчени наградите в станалия традиционен национален литературен конкурс „Янаки Петров" в град Средец. Книгоиздателска къща „Труд" бе сред партньорите на конкурса, а най-добрите произведения отново събра в красив алманах.

Тази година в конкурса участие взеха 300 творци с над 1000 авторски стихове и разкази. Номинирани за награждаване бяха 20 от тях, 11 получиха награди. Всички 20 номирани творби са включени в новия алманах. „Отваряйки врати за талантите на България, третото издание на националния конкурс за литература показа, че тази инициатива вече се е утвърдила като уважавана и ценена традиция, която обогатява духовния живот на нашата общност", сподели специално за алманаха впечатления настоящият кмет инж. Иван Кичев.

Тази година конкурсът мина под патронажа на известния поет и драматург Недялко Йорданов, който споделя спомените си за Янаки Петров: „Янаки беше скромно и тихо момче, не парадираше със своите очевидни вече успехи в поезията за възрастни и за деца. Предложих му да стане редактор в бургаския алманах "Море" и той започна редакторската си работа в отдел "Поезия" заедно с поетите Илия Буржев и Николай Искъров. Бяха славни години. Чудесно е, че днес Средец също си има свой алманах и в него публикуват свои стихотворения и разкази различни автори от цялата страна." Част от журито бе и главният редактор на Книгоиздателска къща „Труд" Надежда Делева.

Големите победители в конкурса тази година са Диана Фъртунова в раздел „Поезия" и Фани Цуракова – носителят на първата награда в категория "Проза". Мария Раднева получи наградата на "Труд". За втора година бе връчена и специалната награда на Общинския съвет в Средец, която е за 11-годишната Рая Янкова, чието произведение се оказа нейно дебютно.