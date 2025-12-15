Директорът на Народния театър: Министър Бачев вижда нарушение в адекватното възнаграждение на актьорите

"Министър Бачев вижда нарушение в адекватното възнаграждение на актьорите и на други правомерни действия за нормалното функциониране на театъра", това написа във фейсбук профила си директорът на Народния театър Васил Василев.

По-рано в понеделник от министерството на културата заявиха, че категорично няма опити за отстраняване от длъжност на директора на Народния театър.

Ето какво още написа Васил Василев във фейсбук профила си:

След три изключително успешни сезона за Народния театър, белязани с поредица национални и международни награди и удостояването с "Наградата на Министерството на културата за високи резултати в областта на театралния мениджмънт и творческата дейност през 2023 и 2024 години", пореден министър на културата се опитва да пренебрегне механизма за управление на културните институти след спечелен конкурс и петгодишен мандат, в който трябва да защитавам творческия план и социалния статус на трупата и служителите, а не според критериите и възгледите на политически назначено лице, каквото в случая е Мариан Бачев.

Нарушавайки задължението си да обслужва полагащия се на театъра бюджет, забавяйки системно разплащанията по ангажименти произтичащи от спечелени обществени поръчки и творчески/авторски договори , без да създаде ефективен механизъм за финансирането ни, министър Бачев вижда нарушение в адекватното възнаграждение на актьорите и на други правомерни действия за нормалното функциониране на театъра. В желанието си да установи някакви нарушения, министърът чиято оставка бе поискана почти от целия сектор, много преди подадената оставка на правителството от премиера Желязков, назначи проверка, която да бъде извършена от инспектората на Министерството на културата, (със срок до 27.11.2025г. ), без проверката да е приключила по надлежния ред, Бачев предприе последващи действия и поставяйки невъзможни срокове за изпълнение, поради отсъствието ми от страната, при условие на разрешен неплатен отпуск (в творчески ангажимент).

От заместващия ме колега разбрах за безобразия на служители на Министерството на културата при опитите им да бъдат връчени по служебен ред документи, адресирани и касаещи лично мен и които трябва да получа единствено лично. В медиите беше тиражирана информация за планирано от Бачев мое отстраняване като директор на театъра. Благодаря за реакцията и подкрепата от колегите ми. Това приемам за истинската оценка на работата ми! На министъра в оставка Бачев пожелавам успешно приключване на мандата и стриктно да спазва законите на Република България.