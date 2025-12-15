ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От 40 полицаи, помагали на дрогирания убиец Семерд...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21915030 www.24chasa.bg

Марая Кери ще пее при откриването на олимпиадата в Милано и Кортина

2080
Марая Кери СНИМКА: Инстаграм/ Личен профил

Американската попзвезда Марая Кери ще бъде първият голям музикален изпълнител на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано Кортина 2026, съобщиха организаторите.

Кери ще се изяви на стадион „Сан Сиро" в Милано на 6 февруари по случай откриването на игрите, като нейната поява е предназначена да отрази централната тема на церемонията „Хармония", съчетавайки музика и спорт, за да подчертае ценности като приобщаване, уважение и културен обмен, предава БТА.

Церемонията по откриването, създадена и продуцирана от студиото на Марко Балич, ще включва изпълнения на международни артисти, както и елементи, отбелязващи италианската култура и иновации.

Зимните олимпийски игри ще се проведат в Северна Италия, като състезания ще има в Милано, Кортина д'Ампецо и други места в областите Ломбардия, Венето и Трентино-Алто Адидже.

Марая Кери СНИМКА: Инстаграм/ Личен профил

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)