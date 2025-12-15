Тейлър Суифт е начело на класацията на „Билборд“ за албуми за девета седмица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Певицата Тейлър Суифт отново е на първо място в класацията на „Билборд“ за албуми с The Life of a Showgirl, съобщи сайтът на изданието.

Актуалният албум на Суифт е на първо място в класацията на „Билборд“ за девета непоследователна седмица, отчитайки 89 000 еквивалентни албумни единици, продадени в Съединените щати през седмицата, завършваща на 11 декември. От 15-те албума на Суифт, класирани досега на първо място, само три са прекарали повече седмици на върха на чарта: The Tortured Poets Department (17 седмици), „1989“ и Fearless (с по 11 седмици начело).

Характерно тази седмица е, че половината от албумите в топ 10 са свързани с коледните празници, посочват от „Билборд“.

Изпълнители, вече оглавявали класацията, заемат останалите места в челната четворка, като I'm the Problem на Морган Уолън е на второ място със 74 000 еквивалентни албумни единици, саундтракът на анимационния филм „Кей-поп: Ловци на демон“ продължава да е на трето място (67 000 албумни единици), а Майкъл Бубле с Christmas се изкачва от шесто място до четвърта позиция тази седмица, с 64 000 еквивалентни албумни единици.

Ultimate Christmas на Бинг Кросби се изкачва на пето място с 59 000 еквивалентни албумни единици, докато The Christmas Song на Нат Кинг Коул се завръща в топ 10 със скока си до шеста позиция, съобщи БТА.

The Art of Loving на Оливия Дийн се изкачва до седмо място тази седмица, а саундтракът към A Charlie Brown Christmas на Винс Гуаралди Трио се класира на осма позиция.

A Christmas Gift for You From Phil Spector се завръща в топ 10, попадайки на девето място, докато бившият номер 1 Do IT на поп групата от Южна Корея Stray Kids заема десетото място в новата класация, допълват от „Билборд“.