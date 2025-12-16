Парцалев сбъдна мечтата си – “изигра” Дон Кихот, а Лили Иванова – своята: да пее за великия актьор

Георги Парцалев сбъдна мечтата на живота си, макар и посмъртно - да изиграе ролята на Дон Кихот. Стана възможно благодарение на холографската техника, която оживи образа му в зала 1 на НДК, където в неделя бе чествана 100-годишнината от рождението на великия актьор. А Лили Иванова, чиято фондация организира събитието, сбъдна своята - да пее за легендарния актьор, с когото ги е свързвало сърдечно приятелство.

Продължилият над два часа спектакъл вплете скечове с участието на оживелия в холограма образ на Парцалев и актьори от Сатиричния театър, на чиято сцена Пацо е играл в продължение на 32 сезона. Водещ на спектакъла бе Силвия Лулчева, а сценарист и режисьор - директорът на театъра Калин Сърменов. В играта се включиха всички актьори от трупата и оркестърът на Сатиричния театър.

В края на спектакъла Лили Иванова заедно с нейния бенд LI Оркестра изпълни най-новата си песен, последвана от “Искам те”, “Присъда” и “Ветрове”.

“Поклон пред паметта ти, скъпи приятелю Георги Парцалев”, написа примата във фейсбук часове преди събитието.

