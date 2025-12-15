ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Президент или конкурент? Всички гости на Радев иск...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21917801 www.24chasa.bg

Папи Ханс пак смени стила и пусна парче с ретро ритми

1616
Папи Ханс в новото си видео

Папи Ханс обеща, че приключва с баладите, и пусна ритмично парче, което събра хиляди гледания в ютюб. "Умирам да живея" е вторият сингъл от предстоящия му албум "Слънцето". Новата песен е с ретро звучене и почти съветски привкус.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Папи Ханс в новото си видео

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)