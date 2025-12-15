Папи Ханс пак смени стила и пусна парче с ретро ритми

Папи Ханс обеща, че приключва с баладите, и пусна ритмично парче, което събра хиляди гледания в ютюб. "Умирам да живея" е вторият сингъл от предстоящия му албум "Слънцето". Новата песен е с ретро звучене и почти съветски привкус.