Блестящата Лия Петрова гостува на Софийската филхармония в празничния месец декември

Лия Петрова – сензацията от BBC Proms, и маестрото Томас Зандерлинг излизат на сцената на зала „България" на 18 декември.

Софийската филхармония събира двамата големи артисти във вечер, която ще ви омагьоса със страстта на Сибелиус, величието на Вагнер и колорита на Равел.

Лия Петрова, чийто дебют на BBC Proms бе аплодиран като триумф, ще изпълни Концерт за цигулка на Сибелиус. За нея The Guardian отбеляза „елегантна фразировка, сребрист тон и изящно изпълнени височини", а Planet Hugill откри „мистериозна меланхолия и медитативна дълбочина".

Лауреат на престижната награда „Карл Нилсен" и любимка на големите европейски сцени, Лия е сред най-ярките музиканти на своето поколение. Тя е е сред най-успешните български цигулари на световната сцена, с концерти в Европа, Азия и САЩ. Свири редовно с именития пианист Александър Канторов и си партнира с много известни музиканти като Марта Аргерич, Рено и Готие Капюсон, Огюстен Дюме, Беатрис Рана, Еманюел Паю, Пабло Ферандес, Юрий Башмет, Миша Майски, Джеймс Енес, Юджа Уанг, Николас Ангелич, Франк Брейли, Жерар Косе, Антоан Тамест, Бруно Филип, Орелиен Паскал и др.

На диригентския пулт застава Томас Зандерлинг –маестро със световна кариера, наследник на легендарната школа на баща си Курт Зандерлинг и партньор на оркестри като Берлинската и Лондонската филхармония. Известен с дълбокото си разбиране на немския и руския репертоар, Зандерлинг носи със себе си авторитет и енергия, които превръщат всеки концерт в събитие.

Програмата:

• Рихард Вагнер – Увертюра „Нюрнбергски майстори-певци"

Една от най-светлите и жизнени страници в творчеството на Вагнер. Увертюрата обединява тържествен размах, хумор и майсторска полифония.

• Ян Сибелиус – Концерт за цигулка в ре минор, оп. 47

Единственият концерт за соло инструмент на Сибелиус и безспорен връх в цигулковия репертоар. Произведението съчетава сурова поезия, драматизъм и изключителна виртуозност, поставяйки солиста в центъра на мощен симфоничен разказ.

• Морис Равел – „Испанска рапсодия"

Блестящ оркестров цикъл, в който Равел рисува Испания чрез изтънчена хармония, ритмична пулсация и богат колорит. Музика на сенки, танц и изискано въображение.

Билетите за концерта са почти изчерпани. Последни 60 пропуска можете да откриете на касата на зала „България" и в Ивентим.