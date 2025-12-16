250 г. от рождението на писателката Джейн Остин

Няма развлечение като четенето, пише в романа си „Гордост и предразсъдъци” британската писателка Джейн Остин, от чието рождение днес се навършват 250 години, съобщи БТА. Тези думи на героинята й мис Каролин Бенгли са се превърнали в емблема за писателката и дори са върху пуснатата в обращение през 2017 г. банкнота от 10 британски лири, редом до лика на Остин.

Най-известната й книга „Гордост и предразсъдъци“ е продадена в милиони екземпляри по света, като популярността на авторката не намалява повече от две столетия. Авторката описва живота на английската средна класа от началото на 19-и век с акцент върху преживяванията на жените, за които по онова време е особено важно да се омъжат за подходящ съпруг.

„Гласът на Остин се фокусира върху житейския опит на дамите, отвеждайки ни в съзнанието и емоциите на героите й. Тя изследва чувства, конфликти, малки неща, но точно онези, които създават и оформят живота ни“, казва пред Ен Би Си нюз Лизи Дънфорд, директор на къщата музей на Джейн Остин в Чотън, графство Хемпшир. „Това е и причината, поради която през 1813 г. читателите на романите й са си казвали: „Тази жена говори на мен“, допълва Дънфорд. Тя е убедена, че и днес, повече от два века по-късно, съвременните читатели, разгръщайки творбите на Остин, си мислят същото. „Защото ни отвежда толкова дълбоко във вътрешния свят на героите си“, отбелязва Лизи Дънфорд.

Романите на Остин - четири, издадени приживе, и още два посмъртно, непрекъснато излизат в нови тиражи, по тях се снимат телевизионни сериали, филми, адаптират се за театрална сцена. За вдъхновение служат не само сюжетите на книгите й, но и мистерията около личния живот на Джейн Остин, за който са известни малко подробности, отбелязват британските медии.

Писателката е родена на 16 декември 1775 г. в Стивънтън, графство Хампшир. Баща й е викарий в малка църква от XII век. Джейн Остин е втората дъщеря и седмото дете в семейството от шест момчета и две момичета. През целия си живот Джейн Остин остава най-близка с по-голямата си сестра - Касандра. И двете не се омъжват, въпреки че Джейн Остин е била на крачка от брак - тя приема през 1802 г. предложение, направено й от Харис Биг-Уитър, потомък на земевладелец, но ден по-късно писателката размисля и отказва предложението.

Джейн Остин започва да пише в тийнейджърските си години в родния Стивънтън. През 1801 г. семейството се премества да живее в близкия град Бат, а след смъртта на бащата Джейн, Касандра и майка им отиват в Чотън, където вече се е установил един от шестимата синове на фамилията. Обитаваната от тях къща в населеното място днес е превърната в музей на Джейн Остин.

Докато е в Чотън, излиза първата книга на Остин - през 1811 г. е отпечатана „Разум и чувства”. Първият тираж на романа от 750 екземпляра е изкупен до средата на 1813 г. и се радва на огромен успех, информира Би Би Си. Същата година излиза и „Гордост и предразсъдъци”, който писателката определя като „любимото си дете“. След това се появяват „Менсфийлд парк" (1814) и „Ема” (1815), посветен на британския принц регент, по-късно станал крал Джордж Четвърти, почитател на нейното творчество според Би Би Си. Романите й първоначално са публикувани анонимно – тя не посочва името си и го пази в тайна. Вместо това на корицата за автор е изписано „Една дама“.

През 1817 г. Джейн и Касандра Остин се местят в град Уинчестър, тъй като писателката има нужда от медицински грижи и трябва да е близо до лекаря си. Там остава само два месеца, защото на 18 юли 1817 г. писателката умира. Остин е само на 41 години. Не е ясно заболяването, от което е страдала.

Касандра Остин ревниво пази личния живот на сестра си и след смъртта й унищожава много от нейните писма. От хилядите писма на Джейн Остин са оцелели само 160. Това е и причината да не се знаят много подробности за живота на авторката на „Гордост и предразсъдъци”.

Гробът й е в Уинчестър, в местната катедрала, за която е „огромна привилегия" да бъде последен дом на писателката, както пише на уебсайта на храма.

Малко след кончината на Остин са издадени още два нейни романа - „Доводите на разума" и „Абатството Нортангър", с усилията на Касандра и на брат й Хенри. Той подготвя специална биография на Джейн, която придружава книгите и разкрива нейната самоличност като автор на всичките й романи, отбелязва Би Би Си. Има информации, че Остин е започнала да пише и още една книга, която обаче не е довършена.

В средата на октомври т.г. в двора на църквата в Уинчестър беше открита статуя на Джейн Остин в цял ръст в рамките на честванията на 250-ата годишнина от рождението й. Тя изобразява авторката до бюрото, върху което е работила. То е дело на художника Мартин Дженингс.

Отминаващата 2025 г. във Великобритания бе посветена на юбилея от рождението на Джейн Остин, като емблематичните за живота й градове организираха множество събития. Кулминацията им е днес, навръх рождения ден на авторката, но повечето инициативи ще продължат до края на годината.

В Бат, който е наричан "столицата на Джейн Остин", през септември се проведе юбилейно издание на традиционния 10-дневен фестивал, посветен на писателката. Стотици хора се появиха, облечени в старинни костюми, и дефилираха по улиците. В Бат са написани романите „Доводите на разума" и „Абатство Нортангър".

Стрийминг платформата „Нетфликс" подготвя нова адаптация на „Гордост и предразсъдъци”, като историята ще бъде разказана в шест серии. Снимките започнаха през юли т.г. Отличената със „Златен глобус” Ема Корин е в ролята на Елизабет Бенет, за образа на мистър Дарси е избран Джак Лоудън. Носителката на награда „Оскар“ Оливия Колман играе госпожа Бенет, майката на Лизи. Засега не е обявено кога сериалът ще бъде готов.