Панихида в памет на българското сопрано Стефка Евстатиева днес в Ню Йорк

Панихида в памет на българското сопрано Стефка Евстатиева ще бъде отслужена днес, 16 декември, от 18 ч. местно време в катедралата „Св. св. Кирил и Методий“ в Ню Йорк. Това съобщи във фейсбук страницата си Генералното консулство на България в Ню Йорк, информира БТА.

„Всички наши сънародници, чийто живот е бил докоснат от Стефка, са поканени да се присъединят към този момент на възпоменание, почит и молитва“, заявиха от екипа на дипломатическото представителство.

Стефка Евстатиева си отиде на 9 ноември след кратко боледуване.

Евстатиева е родена на 7 май 1947 г. Пее в Русенската опера (1971-1978). От 1 април 1978 г. до началото на 90-те години на 20. век е солистка в Софийската опера. Повече от 15 години пее по най-големите оперни сцени на света - Париж, Милано, Лондон, Ню Йорк, Виена и др. От началото на 90-те години на 20. век живее със семейството си в Ню Рошел, щата Ню Йорк, САЩ. През 2004 г. тя е една от основателките на българския детски хор "Гергана" в Ню Йорк. Хорът е кръстен на нейна ученичка Гергана, която е негов диригент, а Стефка Евстатиева е вокалният педагог на хора. Носителка на втора награда от международния конкурс "Чайковски" в Москва, Русия (1974), на голямата награда на журито за белкантово пеене и на публиката за ансамблово пеене в Остенде, Белгия (1978), на голямата награда на 7-ия международен конкурс за млади оперни певци в София (1979), на наградата "Джовани Дзантело" на Арена ди Верона, Италия, за най-добър изпълнител на годината (1982). Носителка на орден "Св. св. Кирил и Методий" огърлие (25 юни 2018).