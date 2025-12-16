Българският филм „Почивката 2“ с най-много зрители в киносалоните ни

Българската комедия „Почивката 2“, продължение на първия филм от миналата година, вече втора седмица привлича най-много публика, сочат обобщените данни от киносалоните, съобщи БТА. Очакваният смях и хаос, този път придружен с ракия и инфлуенсъри, е гледан от 83 739 зрители и има 1 083 114 лева приходи.

На втора позиция е анимацията „Зоотрополис 2“, която е вече трета седмица в кината. Разгадаването на мистерията с изчезването на влечугите от животинския град са гледали вече 121 522 зрители, а приходите от билетите им са 1 708 123 лева.

Трета позиция след месец по екраните заема българският „Един грам живот“. Историята за взаимоотношенията между наркозависими и техните семейства е привлякла 100 113 зрители, а приходите от билетите са 1 243 572 лева.

Четвърто място е за „Нощна смяна във „Фреди“ 2“, продължение на първия филм от 2023 година. Базираната на поредицата видеоигри „Пет нощи с Фреди“ филмова адаптация е гледана вече от 34 943 зрители, а приходите са 468 659 лева.

Първата премиера от миналия петък – „Коледният лов на мишката“, е на пета позиция в топ 10. Историята за къща, в която обичайните обитатели – мишките, се изправят срещу нашествениците – семейство, което е решило да празнува Коледа там, е гледана от 4132 зрители и има 54 892 лева приходи.

На шеста позиция е втората премиера от миналия уикенд – „Докато вечността ни раздели“. Фентъзи романтиката за жена, която трябва да избере с кого от двамата ѝ покойни съпрузи ще прекара вечността, е гледана от 1136 зрители и има 17 518 лева от билетите им.

Седма позиция сред най-гледаните филми заема „Злосторница: Част 2“, която е вече месец по екраните у нас. Мюзикълът, чиято основа е второ действие на сценичния спектакъл за страната на Оз, е гледан вече от 24 482 зрители, а парите от билетите им са 353 267 лева.

На осмо място е „Хищникът: Опасна зона“. Закачливото приключение, превръщащо един от най-емблематичните зверове от филмите в герой, е вече месец и половина в кината и има 31 260 зрители и 502 283 лева приходи.

Третата премиера от миналата седмица – „Баща, майка, сестра, брат“, е на девето място. Проследяващата три отчуждени семейни връзки в три различни страни в света лента е видяна от 586 зрители и има 7443 лева приходи.

Десета позиция е за анимацията Jujutsu Kaisen: Execution. Ремиксът от стар и нов материал от телевизионните сериали със страхотни бойни сцени е гледан от 8519 зрители и има 129 908 лева за трите седмици по екраните.

През изминалия уикенд филми са гледали общо 72 323 зрители, като предпочелите новата порция смях с Иван и Спаска са почти една трета от тях. Миналата година по същото време на кино са били 63 947 зрители, като отново най-гледаният филм е бил „Почивката“.