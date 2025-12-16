БАН присъди своята годишна награда „Съживено наследство“ на скулптора Георги Чапкънов

Институтът за изследване на изкуствата към Българската академия на науките (БАН) присъди своята годишна награда „Съживено наследство" (Animated Heritage) за особен принос в творческата интерпретация на традициите и ценностите от българското и световно културно наследство в съвременно произведение на изкуството. Наградата за 2025 г. в категорията „Изобразителни изкуства" се присъди на скулптора Георги Чапкънов за цялостното му творчество, съобщи пресцентърът на научната институция.

Проф. Чапкънов е съавтор на герба на Република България (1997 г.); автор е на „Статуята на София" в столицата (2000 г.). Автор е също на много монети и медали, правил е портрети на едни от най-известните личности на България. Негови произведения са изложени в Ермитажа (Санкт Петербург), Пушкинския музей в Москва, в Националната художествена галерия, в Софийската градска художествена галерия, в сградата на Международния олимпийски комитет в Лозана и на други места. Носител е на редица национални и международни награди.

Обявяването на наградата беше последвано от публично представяне на най-новите издания и постижения на учените от института. Присъстващите имаха възможност да се запознаят накратко със съдържанието на десет монографии; на пълния набор от броеве на двете академични списания „Българско музикознание" и „Проблеми на изкуството", реферирани в ERIH PLUS; на двата тома „Изкуствоведски четения" и „Изкуство и история" (Art and History), индексирани в Web of Science; на сборник с доклади от Младежката научна конференция „Изкуство и контекст", както и на електронното издание на института - „Платформа за изкуства". Беше изтъкнато, че общо осем учени от института през 2025 г. са отличени с научни награди за своите изследвания, включително и двама млади учени, пише БТА.

Бяха представени и резултатите от работата по седем колективни проекти с външно финансиране от Фонда „Научни изследвания" по Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина", по проекта „Устойчиво развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ" - „Интерактивни карти на изкуствата в България", както и от други източници.